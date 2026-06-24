Grindeanu se delimitează de modelul Bolojan: „Reforma administrației nu înseamnă oameni dați afară”

Publicat 24 iun. 2026, 13:52 Sursă realitatea.net

Sorin Grindeanu transmite un mesaj dur în pline negocieri pentru formarea viitorului guvern și încearcă să se delimiteze de modelul de reformă asociat mandatului lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că reforma administrației nu trebuie redusă la concedieri și tăieri făcute la grămadă, ci trebuie să pornească de la o analiză clară a situației din teritoriu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorin grindeanupoliticaPSDreforme