Iranul amenință SUA cu un „răspuns reciproc” dacă acordul de pace este încălcat. Teheranul spune că are un plan pregătit

Publicat 19 iun. 2026, 08:38 Sursă realitatea.net

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că are pregătit un plan pentru un „răspuns reciproc”, în cazul în care Statele Unite ar încălca acordul de pace. Mesajul apare într-un nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană, în contextul în care acordul dintre Washington și Teheran continuă să fie comentat de ambele părți.

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