Nicușor Dan ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine. Șeful statului pleacă în Polonia - SURSE

Publicat 23 iun. 2026, 11:31 Actualizat 23 iun. 2026, 11:32 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier cel târziu mâine, potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS. Decizia vine după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.

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