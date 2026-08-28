Nicușor Dan ar urma să desemneze premierul săptămâna viitoare. SURSE: Guvern PSD cu premier independent-VIDEO

Publicat 28 aug. 2026, 09:47 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, ar urma să desemneze noul premier în a doua parte a săptămânii viitoare. Potrivit surselor Realitatea PLUS, noul guvern va fi unul PSD, cu un prim-ministru independent politic. Printre numele vehiculate pentru funcția de premier se numără Alexandru Nazare și Eugen Tomac.

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