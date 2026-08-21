Fotbal: Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - Cred că șansele de calificare sunt 50-50

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, joi seara, după remiza cu Ararat-Armenia (1-1), din play-off-ul Europa League, că șansele de calificare sunt egale.
'Șansele sunt deschise pentru ambele echipe la calificare. (...) Cred că șansele sunt 50-50, vor juca pe teren propriu și vor fi mai puternici. Trebuie să ne recuperăm, avem peste două zile un joc important în campionat. Va fi un retur dificil, dar noi vrem să jucăm în Europa League și vom merge la Erevan să facem istorie'', a declarat antrenorul campioanei României.
Coelho a apreciat că Universitatea a făcut un joc bun la Craiova, dar a primit gol pe propria greșeală: ''Am început bine meciul, dar apoi am primit un gol din greșeala noastră. Echipa a avut o reacție foarte bună, a egalat și a avut șansa de marca și golul al doilea. În repriza a doua am intrat cu ideea de a marca al doilea gol, am încercat totul, am avut câteva ocazii. Adversarii au avut câteva contraatacuri, două au fost periculoase, dar la unul a fost ofsaid''.
''Meciul a fost mai greu pentru că am primit acel gol din greșeala noastră, știam că întâlnim o echipă bună, dar am avut multe ocazii de a marca. După părerea mea e clar că echipa e obosită, dar nu mă pot plânge în legătură cu atitudine și determinarea lor'', a apreciat tehnicianul portughez.
Coelho a salutat evoluția foarte bună a lui Nicușor Bancu, autorul golului Universității: ''Bancu este căpitanul nostru, sunt foarte fericit că am șansa de a lucra cu el. A arătat mereu aceeași ambiție, iubește foarte mult acest club''.
Antrenorul Universității a afirmat că e nedrept că Ștefan Baiaram a fost huiduit de spectatori pe finalul meciului după o evoluție mai puțin bună: ''Mi se pare nedrept. E un jucător care ne-a oferit foarte multe lucruri, iar pe teren a încercat să dea totul, a încercat să dezechilibreze jocul cu și fără minge, a mai pierdut mingi, e clar că trebuie să mai îmbunătățească unele lucruri, ajută echipa și pe faza defensivă. Uneori face greșeli, toți jucătorii fac greșeli, antrenorii fac greșeli. El trebuie să găsească soluții, să fie puternic și să joace mai bine, ca și restul echipei. Va avea mereu susținerea noastră''.
Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.
Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (20), dar a reușit să revină și să egaleze, prin Nicușor Bancu (33).
Manșa secundă va avea loc pe 27 august, la Erevan, de la ora 19:00 (ora României).
Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evoluat în Conference League.
AGERPRES