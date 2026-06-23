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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, după consultările cu liderii politici: ”Se conturează varianta unui guvern minoritar”
Nicușor Dan
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, marţi seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, bazat pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil.
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