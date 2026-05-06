Raluca Turcan: Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obţine funcţia de premier. Atunci când răstorni un Guvern, cu siguranţă eşti convins că ştii să guvernezi mai bine. Hai să vedem!

Deputatul PNL Raluca Turcan este de părere că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să înceapă negocierile pentru a obţine funcţia de premier, transmite Agerpres.

”Sorin Grindeanu ar trebui să-şi asume funcţia de premier! A dărâmat Guvernul Ilie Bolojan, din care PSD făcea parte, spunând că lucrurile nu au mers bine – ca şi cum ar fi fost în opoziţie, dar într-una superficială. Şi, cu toate acestea, a strâns voturi pentru ca Ilie Bolojan să nu mai fie premier”, a scris ea miercuri, pe Facebook.

Potrivit acesteia, în mod democratic, adoptarea unei moţiuni de cenzură este un moment de asumare politică reală.

”De aceea, consider că Sorin Grindeanu ar trebui să înceapă negocierile pentru a obţine funcţia de premier. Atunci când răstorni un Guvern, cu siguranţă eşti convins că ştii să guvernezi mai bine. Hai să vedem! Când am înlăturat Guvernul Viorica Dăncilă prin moţiune de cenzură, în 2019, preşedintele PNL de atunci, Ludovic Orban, şi-a asumat funcţia de premier. Aceasta este conduita corectă – chiar şi pentru preşedintele PSD. Nu poţi să fii în dezacord cu propria guvernare şi, în acelaşi timp, să eviţi asumarea răspunderii”, a transmis Turcan.

Ea a făcut trimitere la datele economice.

”Euro a trecut de 5,2 lei. Inflaţia mănâncă din buzunarele oamenilor în fiecare zi. Facturile nu aşteaptă, chiria nu aşteaptă, rata la bancă nu aşteaptă. Nu poţi provoca o criză politică şi apoi să priveşti cum se adânceşte criza economică. Dacă această majoritate a fost construită pentru a demola, atunci trebuie să demonstreze că poate şi guverna. Aşa cum am stabilit, cu un vot covârşitor, şi aseară, PNL va face o opoziţie responsabilă: vom susţine proiectele esenţiale pentru atragerea fondurilor europene, finalizarea jaloanelor din PNRR, relansarea economică, programul SAFE, aderarea la OECD şi menţinerea echilibrelor bugetare”, a spus Raluca Turcan.