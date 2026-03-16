Secretarul general al OCDE a fost primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria

Înainte de semnarea acordului, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu delegaţia OCDE condusă de Mathias Corman.

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Corman, a fost primit de prim-ministrul Ilie Bolojan, luni, 16 martie, la Palatul Victoria, urmând să fie semnat Acordul între OCDE şi Guvernul României cu privire la privilegiile şi imunităţile acordate organizaţiei.

Ulterior, cei doi oficiali vor participa la evenimentul de lansare a Studiului Economic pentru România 2026, document elaborat de OCDE, potrivit Agerpres .

Apoi, prim-ministrul Ilie Bolojan şi secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică vor susţine declaraţii comune de presă.