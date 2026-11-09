Ursula von der Leyen vine astăzi în România! Întâlnire importantă cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu
Ursula von der Leyen / Profimedia
Ursula von der Leyen vine în România pe 9 noiembrie. Șefa Comisiei Europene se întâlnește cu Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu.
Vizită importantă la nivel european în România. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ajunge luni, 9 noiembrie, la București, unde va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu. Deplasarea are loc într-un context tensionat în regiunea Mării Negre, după atacurile cu drone asupra navelor comerciale. Securitatea regională, cooperarea europeană în domeniul apărării și viitorul finanțării europene se numără printre temele de interes ale vizitei.
Ursula von der Leyen, primită de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Șefa Comisiei Europene va fi primită luni, la ora 15:30, de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.
Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, cei doi oficiali vor avea inițial o discuție bilaterală, urmată de convorbiri oficiale.
La finalul întrevederii, în jurul orei 17:00, președintele României și președinta Comisiei Europene vor susține declarații comune de presă.
Vizita reprezintă un moment important pentru dialogul dintre București și Bruxelles, în condițiile în care România se află într-o zonă strategică pentru securitatea Uniunii Europene și a Flancului Estic al NATO.
Întâlnire și cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria
Agenda Ursulei von der Leyen include și o întrevedere cu prim-ministrul Luca Niculescu.
Discuția este programată la Palatul Victoria, începând cu ora 17:45, potrivit programului Guvernului.
Printre subiectele de interes se află viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, finanțarea proiectelor strategice și prioritățile economice ale statelor membre.
De asemenea, situația economică a României și utilizarea fondurilor europene reprezintă teme importante în relația dintre autoritățile de la București și Comisia Europeană.
Securitatea Mării Negre, în centrul vizitei Ursulei von der Leyen
Deplasarea șefei Comisiei Europene are loc pe fondul intensificării riscurilor de securitate în regiunea Mării Negre.
Atacurile cu drone asupra navelor comerciale au amplificat îngrijorările privind siguranța transportului maritim și protejarea infrastructurii strategice din regiune.
Unul dintre proiectele importante discutate în acest context este dezvoltarea unui hub de securitate maritimă, realizat prin cooperarea dintre România și Bulgaria.
Structura ar urma să contribuie la monitorizarea situației din Marea Neagră, la schimbul de informații și la protejarea infrastructurii critice.
Consolidarea securității maritime este importantă atât pentru România și Bulgaria, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, având în vedere rolul strategic al Mării Negre pentru transportul comercial și securitatea energetică.
Ursula von der Leyen își continuă turneul în regiunea Mării Negre
Vizita de la București face parte dintr-un turneu regional al președintei Comisiei Europene, dedicat consolidării cooperării și securității în zona Mării Negre.
Marți, 10 noiembrie, Ursula von der Leyen va ajunge la Varna, în Bulgaria, unde va avea o întâlnire cu premierul Rumen Radev. Totodată, oficialul european va vizita Academia Navală „Nikola Vapțarov”.
Miercuri, aceasta va participa la Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice COP31, organizată la Antalya, în Turcia.
Joi și vineri, agenda președintei Comisiei Europene include participarea la reuniunea Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, ambele organizate la Dublin, în Irlanda.
Prin această deplasare, Bruxelles-ul transmite un semnal privind importanța strategică a regiunii Mării Negre și necesitatea unei cooperări mai strânse între statele europene în fața provocărilor de securitate.
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