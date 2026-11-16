Infarctul poate avea simptome înșelătoare! Avertismentul unui cardiolog din Sibiu: când trebuie să sunăm la 112
Sănătatea inimii / Profimedia
Cum recunoști un infarct? Cardiologul Alexandru Dumneanu avertizează: durerea în piept care persistă peste 15-20 de minute nu trebuie ignorată
Un infarct miocardic poate avea consecințe grave dacă simptomele sunt ignorate sau dacă pacientul întârzie să solicite ajutor medical. Durerea persistentă în piept, senzația de apăsare, transpirațiile reci și dificultățile de respirație sunt câteva dintre semnalele care pot indica o problemă cardiacă serioasă. Dr. Alexandru Dumneanu, medic cardiolog la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică la ce trebuie să fim atenți, ce investigații sunt importante pentru sănătatea inimii și când valorile tensiunii arteriale devin periculoase.
Cum ne dăm seama dacă avem un infarct? Simptomul care trebuie să ne trimită urgent la medic
Unul dintre cele mai importante semne ale infarctului miocardic este durerea sau presiunea resimțită în centrul pieptului, în zona din spatele sternului. Aceasta poate fi descrisă ca o senzație de strângere, apăsare, greutate sau arsură.
Potrivit medicului cardiolog Alexandru Dumneanu, durata și evoluția durerii sunt elemente esențiale. O durere care persistă mai mult de 15-20 de minute, se intensifică, reapare sau nu dispare în repaus reprezintă un semnal de alarmă.
Disconfortul toracic poate iradia către unul sau ambele brațe, umeri, spate, gât ori mandibulă. Alte manifestări care pot însoți un infarct sunt transpirațiile reci, greața, dificultățile de respirație și senzația accentuată de slăbiciune.
Există însă și situații în care infarctul nu se manifestă prin simptomele clasice. Femeile, persoanele în vârstă și pacienții cu diabet pot prezenta manifestări mai puțin evidente.
În cazul unei suspiciuni de infarct, recomandarea este clară: trebuie apelat imediat numărul de urgență 112. Pacientul nu trebuie să aștepte dispariția durerii și nici să conducă singur până la spital.
Ce simptome ale inimii nu trebuie ignorate niciodată
Nu orice durere în piept înseamnă infarct, însă anumite manifestări necesită evaluare medicală rapidă, mai ales atunci când apar pentru prima dată sau sunt diferite de cele resimțite anterior.
Medicul cardiolog atrage atenția asupra durerilor toracice care apar la efort și se ameliorează în repaus. Dacă acestea încep să apară la activități din ce în ce mai ușoare, pot indica existența unei afecțiuni coronariene.
Printre simptomele care trebuie luate în serios se numără:
durerea sau presiunea persistentă în piept;
senzația neobișnuită de lipsă de aer;
transpirațiile reci asociate disconfortului toracic;
greața însoțită de durere în piept;
palpitațiile asociate cu amețeală;
pierderea stării de conștiență.
Un simptom nou, intens sau persistent nu trebuie pus automat pe seama oboselii, stresului ori vârstei. Evaluarea medicală este importantă pentru stabilirea cauzei.
Ce analize trebuie să facem pentru a verifica sănătatea inimii
Evaluarea cardiovasculară nu presupune efectuarea acelorași analize pentru toți pacienții. Investigațiile sunt recomandate în funcție de vârstă, istoricul medical, factorii de risc și eventualele simptome.
Pentru evaluarea riscului cardiovascular, medicii urmăresc în primul rând tensiunea arterială, colesterolul, glicemia sau hemoglobina glicată, funcția renală și greutatea corporală.
În anumite situații, evaluarea poate fi completată cu investigații suplimentare, precum:
ApoB, un marker important pentru evaluarea riscului cardiovascular;
lipoproteina(a), cunoscută și sub denumirea de Lp(a);
colesterolul non-HDL;
homocisteina, în cazuri selectate;
alte investigații și biomarkeri, în funcție de profilul pacientului.
Dacă există simptome sugestive pentru o afecțiune cardiacă sau factori de risc importanți, medicul poate recomanda electrocardiograma, ecografia cardiacă ori investigații dedicate arterelor coronare.
Important este ca fiecare analiză să răspundă unei necesități medicale concrete, nu să fie efectuată automat, fără o indicație clară.
Trebuie să facem electrocardiogramă în fiecare an?
Electrocardiograma (EKG) este una dintre cele mai cunoscute investigații cardiologice, însă nu există o regulă universală potrivit căreia orice persoană sănătoasă trebuie să o efectueze anual.
Dr. Alexandru Dumneanu explică faptul că necesitatea și frecvența acestei investigații depind de starea de sănătate și de riscul cardiovascular al fiecărei persoane.
Pentru un pacient fără simptome și cu risc cardiovascular scăzut, un EKG efectuat periodic, fără o indicație medicală, poate avea o utilitate limitată.
În schimb, persoanele cu hipertensiune arterială, diabet, colesterol crescut, antecedente familiale de boli cardiovasculare, palpitații, dureri toracice sau episoade de leșin pot avea nevoie de această investigație.
Scopul prevenției nu este efectuarea unui număr cât mai mare de teste, ci identificarea corectă a persoanelor care au nevoie de evaluare cardiologică.
Ecografia cardiacă: ce poate descoperi această investigație
Ecografia cardiacă este o investigație imagistică prin care medicul poate analiza structura și funcționarea inimii.
Aceasta oferă informații despre dimensiunile camerelor cardiace, capacitatea de pompare a sângelui, funcționarea valvelor și eventualele modificări ale mușchiului inimii.
Investigația este deosebit de importantă atunci când pacientul prezintă simptome, are un suflu cardiac, suferă de hipertensiune arterială de lungă durată sau există suspiciunea unei insuficiențe cardiace.
Totuși, ecografia cardiacă nu trebuie considerată obligatorie în fiecare an pentru toate persoanele sănătoase. Indicația se stabilește în funcție de situația clinică și de recomandarea medicului.
Când devine periculoasă tensiunea arterială mare
Hipertensiunea arterială reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și afecțiuni renale.
Pericolul este cu atât mai mare cu cât tensiunea crescută nu provoacă întotdeauna simptome evidente. O persoană poate avea valori ridicate ani la rând fără să știe că există o problemă.
Potrivit cardiologului Alexandru Dumneanu, nu contează doar valoarea tensiunii arteriale la un anumit moment, ci și durata expunerii organismului la valori crescute.
Hipertensiunea netratată poate accelera ateroscleroza și poate crește progresiv riscul de infarct și accident vascular cerebral. Din acest motiv, depistarea precoce și controlul tensiunii sunt esențiale pentru protejarea sănătății cardiovasculare.
Valori de aproximativ 180/120 mmHg sau mai mari necesită atenție medicală imediată, în special dacă sunt însoțite de durere în piept, dificultăți de respirație, tulburări de vedere sau manifestări neurologice.
În aceste situații trebuie apelat 112.
Prevenția bolilor cardiovasculare începe cu evaluarea corectă a riscului
Mesajul transmis de medicul cardiolog de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este că sănătatea inimii nu trebuie evaluată exclusiv prin numărul analizelor sau investigațiilor efectuate.
Prevenția eficientă presupune identificarea factorilor de risc, monitorizarea tensiunii arteriale, evaluarea colesterolului și a glicemiei, precum și efectuarea investigațiilor potrivite pentru fiecare pacient.
Recunoașterea simptomelor de alarmă și solicitarea rapidă a ajutorului medical pot face diferența în cazul unui infarct miocardic.
Durerea toracică persistentă, mai ales atunci când durează peste 15-20 de minute și este însoțită de alte simptome, nu trebuie ignorată.
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