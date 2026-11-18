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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce este important să nu ne verificăm tensiunea arterială imediat după cafea sau efort?
Publicat18 nov. 2026, 10:40
Actualizat18 nov. 2026, 10:42
Cafeaua sau efortul fizic pot influența temporar valorile tensiunii arteriale, iar o măsurătoare făcută imediat după aceste activități poate fi înșelătoare. La „Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru” aflăm de ce este important să respectăm câteva reguli simple înainte de verificarea tensiunii și cum putem obține rezultate corecte, relevante pentru sănătatea noastră.
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