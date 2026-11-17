Medicii oncologi din Sibiu trag un semnal de alarmă
Cancer
Oncologii de la Spitalul Județean Sibiu atrag atenția asupra vaccinării HPV și screeningului periodic pentru prevenirea cancerului de col uterin.
Cancerul de col uterin poate fi prevenit și depistat înainte de apariția simptomelor, iar vaccinarea împotriva HPV și efectuarea periodică a testelor de screening sunt esențiale. Este mesajul transmis de medicii Secției Clinice Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, marcată în 17 noiembrie.
Specialiștii atrag atenția că infecția persistentă cu virusul papiloma uman (HPV) poate evolua fără manifestări evidente, în timp ce modificările celulare se dezvoltă lent, uneori pe parcursul mai multor ani. Tocmai de aceea, femeile sunt îndemnate să nu amâne controalele medicale până la apariția unor simptome.
Vaccinarea HPV și screeningul, principalele măsuri de prevenție
Dr. Ramona Maria Coca, medic șef al Secției Clinice Oncologie din cadrul SCJU Sibiu, subliniază că medicina dispune de instrumentele necesare pentru prevenirea și depistarea timpurie a acestei forme de cancer.
Vaccinarea împotriva HPV, screeningul periodic și accesul la diagnostic și tratament sunt măsurile care pot schimba evoluția bolii. Medicul consideră că prevenția trebuie să devină o prioritate de sănătate publică, iar populația trebuie să se informeze din surse medicale de încredere.
La rândul său, dr. Alexandra Mihaela Cipăian, medic primar oncologie medicală, transmite un mesaj direct femeilor: să nu aștepte apariția simptomelor pentru a merge la medic.
Vaccinarea, testarea periodică și tratarea leziunilor precanceroase pot contribui la prevenirea cancerului de col uterin și pot salva vieți.
Medicii recomandă vaccinarea anti-HPV atât pentru fete, cât și pentru băieți
Dr. Paulina Zifceac, medic specialist oncologie medicală, prezintă recomandările europene privind vaccinarea împotriva HPV. Potrivit acesteia, vaccinul profilactic reprezintă cea mai eficientă strategie de prevenție primară.
Datele provenite din studii care au inclus peste 60 de milioane de persoane indică reduceri importante ale infecțiilor cu HPV și ale leziunilor precanceroase după vaccinare.
Recomandările menționate de medic vizează vaccinarea de rutină atât a fetelor, cât și a băieților, în special în grupa de vârstă 9–14 ani. Schema de administrare poate varia în funcție de vârstă și de situația medicală, iar persoanele imunocompromise pot avea nevoie de o schemă diferită.
Specialista atrage atenția și asupra importanței accesului la vaccin, a combaterii ezitării vaccinale și a informării corecte a părinților și comunității.
Importanța imunizării ambelor sexe este subliniată și de dr. Paul Siancu, medic specialist oncologie medicală. Infecția cu HPV poate fi implicată în apariția mai multor tipuri de cancer, nu doar a cancerului de col uterin. Prin urmare, vaccinarea este importantă atât pentru fete, cât și pentru băieți.
Infecția cu HPV poate să nu aibă simptome. De ce este important screeningul
Dr. Alexandru Irimie, medic rezident în anul III în specialitatea oncologie medicală, explică faptul că infecția persistentă cu HPV este principala cauză a cancerului de col uterin.
De cele mai multe ori, infecția nu provoacă simptome. Modificările celulare pot apărea și evolua lent, pe parcursul mai multor ani, perioadă în care leziunile pot fi identificate și tratate înainte de a se transforma în cancer.
În ceea ce privește depistarea, medicul menționează testarea HPV ca metodă recomandată de screening, în timp ce testul Babeș-Papanicolau rămâne o opțiune. Intervalul dintre testări trebuie stabilit în funcție de rezultate și de recomandarea medicului.
Specialistul recomandă prezentarea la medic în cazul apariției unor manifestări precum:
sângerări neobișnuite;
dureri pelvine persistente;
secreții vaginale anormale.
Aceste simptome necesită evaluare medicală și nu trebuie ignorate.
„Știm că un control se amână ușor, din lipsă de timp sau din teamă. Totuși, o analiză simplă făcută la timp poate preveni un cancer”, transmite dr. Alexandru Irimie.
Mesajul oncologilor din Sibiu: prevenția începe înainte de apariția simptomelor
Medicii Secției Clinice Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu reamintesc că prevenirea cancerului de col uterin presupune vaccinare împotriva HPV, participarea la screening și tratarea la timp a leziunilor precanceroase.
Absența simptomelor nu înseamnă că riscul a fost eliminat, iar vaccinarea nu înlocuiește controalele periodice. Informarea corectă și colaborarea cu medicul de familie sau cu medicul specialist sunt pași importanți pentru protejarea sănătății.
Mesajul transmis de oncologii sibieni de Ziua Mondială pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin este clar: controalele nu trebuie amânate, iar prevenția trebuie să înceapă înainte ca boala să se manifeste.
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