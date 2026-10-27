74 de clădiri din județul Sibiu, fără autorizație ISU. Peste 1.300 de nereguli și amenzi de 1,33 milioane de lei
Pompieri Sibiu
ISU Sibiu a descoperit 74 de obiective fără autorizație de incendiu și 1.305 nereguli în primele nouă luni din 2026. Amenzile au depășit 1,33 milioane de lei.
Zeci de obiective din județul Sibiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, scrie Ora de Sibiu.
În primele nouă luni ale anului 2026, inspectorii ISU Sibiu au identificat 74 de astfel de obiective, au constatat peste 1.300 de nereguli și au aplicat amenzi în valoare totală de peste 1,33 milioane de lei.
Potrivit bilanțului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu, în perioada ianuarie–septembrie 2026 au fost efectuate 422 de controale, inspecții și activități de audit. În urma verificărilor au fost descoperite 1.305 deficiențe privind respectarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență.
Datele evidențiază probleme persistente în ceea ce privește respectarea cerințelor de securitate la incendiu, în special în cazul operatorilor economici și al obiectivelor care necesită autorizare.
74 de obiective din Sibiu, fără autorizație de securitate la incendiu
Una dintre cele mai importante constatări ale inspectorilor ISU Sibiu vizează cele 74 de obiective identificate fără autorizație de securitate la incendiu în primele nouă luni ale anului.
Dintre acestea, 37 au fost depistate numai în luna februarie, potrivit datelor prezentate de instituție.
Lipsa autorizației reprezintă un aspect important pentru siguranța persoanelor care utilizează respectivele spații, în condițiile în care respectarea cerințelor de securitate la incendiu contribuie la prevenirea și limitarea efectelor unor eventuale incendii.
În paralel, ISU Sibiu a gestionat 1.429 de solicitări de avizare și autorizare, activitatea înregistrând o creștere de la un trimestru la altul.
Amenzi de peste 1,3 milioane de lei pentru neregulile constatate
În urma celor 422 de controale desfășurate între ianuarie și septembrie 2026, inspectorii au aplicat 668 de sancțiuni contravenționale.
Dintre acestea, 114 au fost amenzi, cu o valoare cumulată de 1.333.000 de lei, iar alte 554 au fost avertismente.
Cele mai multe verificări au vizat operatorii economici aflați în activitate. În urma celor 341 de controale efectuate la această categorie au fost identificate 1.052 de deficiențe.
Alte 41 de verificări au avut loc la instituții, unde inspectorii au constatat 157 de nereguli. De asemenea, au fost controlate 27 de obiective de investiții și cinci localități.
Din totalul celor 1.305 deficiențe constatate, 70 au fost remediate chiar în timpul controalelor. Potrivit bilanțului, nu au fost dispuse măsuri de restricționare sau sistare a activității.
Peste 60% dintre solicitările de autorizare au fost respinse
Problemele privind securitatea la incendiu sunt reflectate și de rezultatele procesului de avizare și autorizare.
Din cele 1.429 de solicitări gestionate de ISU Sibiu în primele nouă luni ale anului, 873 s-au finalizat cu adrese de neîncadrare în prevederile legale aplicabile sau cu solicitări pentru completarea documentației.
În cazul dosarelor analizate pe fond, situația a fost următoarea:
Avize de securitate la incendiu: 114 emise și 174 respinse.
Autorizații de securitate la incendiu: 58 emise și 105 respinse.
Avize de protecție civilă: 21 emise și 24 respinse.
În cazul cererilor pentru autorizații de securitate la incendiu, numărul documentelor respinse a fost semnificativ mai mare decât cel al autorizațiilor emise.
Aceste rezultate subliniază importanța respectării cerințelor legale și a pregătirii documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor.
Peste 15.800 de intervenții ale pompierilor sibieni în nouă luni
Pe lângă activitatea de control și prevenire, pompierii din județul Sibiu au gestionat 15.859 de intervenții în situații de urgență în primele nouă luni ale anului 2026.
Media a fost de aproximativ 59 de intervenții pe zi.
În aceeași perioadă, echipajele au desfășurat 532 de recunoașteri în teren și 79 de exerciții cu forțe și mijloace de intervenție. Totodată, au fost organizate 447 de acțiuni pentru asigurarea măsurilor de prevenire la evenimente și activități cu participare numeroasă.
Activitățile au inclus și acțiuni de pregătire a populației, exerciții și inițiative educative dedicate prevenirii situațiilor de urgență.
Șapte sirene de alarmare publică, modernizate în municipiul Sibiu
În domeniul protecției comunităților, ISU Sibiu a contribuit la modernizarea sistemului de alarmare publică din municipiu.
Șapte sirene electrice au fost înlocuite cu sirene electronice, în scopul îmbunătățirii acoperirii acustice și al eficientizării avertizării populației în situații de urgență.
Totodată, programul de voluntariat al pompierilor a continuat, 70 de voluntari participând la 992 de intervenții alături de personalul profesionist.
Siguranța la incendiu, o provocare pentru județul Sibiu
Bilanțul ISU Sibiu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026 evidențiază atât volumul ridicat al intervențiilor, cât și necesitatea continuării controalelor pentru prevenirea situațiilor de urgență.
Cele 74 de obiective identificate fără autorizație de securitate la incendiu, cele 1.305 deficiențe constatate și amenzile de peste 1,33 milioane de lei arată amploarea problemelor descoperite în urma verificărilor.
Respectarea normelor de prevenire a incendiilor, remedierea deficiențelor și obținerea documentelor legale de autorizare rămân esențiale pentru creșterea nivelului de siguranță în clădirile și spațiile utilizate de populație.
Datele fac parte din raportul de activitate al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu pentru primele nouă luni ale anului 2026.
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