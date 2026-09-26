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Alertă Medicală în Sibiu. Planul Roșu de Intervenție a fost Activat la Avrig
FOTO: Arhivă
Zeci de salvatori au fost mobilizați după ce mai mulți participanți la un eveniment au prezentat simptome severe de toxiinfecție alimentară.
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