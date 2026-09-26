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Alertă Medicală în Sibiu. Planul Roșu de Intervenție a fost Activat la Avrig

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 22:04

Zeci de salvatori au fost mobilizați după ce mai mulți participanți la un eveniment au prezentat simptome severe de toxiinfecție alimentară.

Sâmbătă seara, un apel de urgență a pus în alertă maximă autoritățile din județul Sibiu. Un număr semnificativ de persoane care participau la o petrecere organizată la o sală de evenimente din orașul Avrig au început să se simtă rău, acuzând simptome severe, specifice unei toxiinfecții alimentare.

Din cauza numărului mare de posibile victime, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a decis activarea imediată a Planului Roșu de Intervenție, o procedură care presupune mobilizarea masivă a resurselor medicale din zonă.

Mobilizare de forțe la fața locului

Pentru gestionarea optimă a situației, la locația evenimentului au fost trimise numeroase echipaje de salvare. Printre acestea se numără trei echipaje SMURD, dintre care unul dotat cu medic, șase ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, precum și o autospecială destinată transportului personalului și al victimelor multiple.

Echipajele de prim-ajutor au evaluat rapid starea tuturor celor afectați, stabilind că cel puțin 11 persoane prezintă semne clare de toxiinfecție. Misiunea este încă în plină desfășurare, iar medicii și paramedicii continuă să monitorizeze cu atenție starea pacienților.

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