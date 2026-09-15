Anca Alexandrescu acuză tentative de deturnare a protestului fermierilor din Piața Victoriei: „S-ar putea pregăti o provocare”

Anca Alexandrescu a avertizat, marți, în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea PLUS, asupra posibilității ca protestul ciobanilor din Piața Victoriei să fie deturnat. Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” le-a cerut participanților să dea dovadă de responsabilitate și să nu răspundă agresiv la eventuale provocări. "Orice încercare de deturnare va compromite tot ce înseamnă mișcarea suveranistă și nu ne dorim acest lucru", a transmis jurnalista.
„Să știi că m-am gândit încă de astă-noapte, când am plecat de la emisiune și am văzut câte garduri pregătiseră jandarmii și că erau deja mobilizați acolo și am auzit că, de fapt, intră la toate intrările în oraș, că s-ar putea pregăti o astfel de mișcare, de provocare, care să deturneze protestul ciobanilor.
Este un protest anunțat de foarte multă vreme. Ciobanii ies pentru a nu știu câta oară în stradă și, iată, problemele lor nu sunt ascultate și auzite de către conducătorii României, cum, de altfel, românii nu sunt ascultați și băgați în seamă de foarte mulți ani de zile.
Îmi pare foarte rău că s-a ajuns la aceste provocări. Trebuie să aibă foarte mare atenție cei care sunt acolo, în Piața Victoriei, pentru că, de frică, de disperare, cei care sunt acum la guvernare vor încerca orice, numai ca să deturneze acest protest și să arate că, de fapt, cei care au ajuns cu cuțitul la os sunt, cu ghilimelele de rigoare, «extremiști, provocatori» și așa mai departe.
„Oamenii au ajuns la limita suportabilității
Nu. În realitate, oamenii care au ieșit la protest sunt oameni care nu mai pot, nu mai suportă. Au ajuns la limita suportabilității.
Și noi îi susținem pe toți cei care ies să protesteze împotriva a ceea ce se întâmplă în România, cu precădere din 2024, din decembrie, când absolut toate drepturile oamenilor au fost călcate în picioare. Bineînțeles că s-a întâmplat lucrul acesta încă din pandemie, au continuat cu războiul, au continuat cu lovitura de stat, cu anularea alegerilor și, iată, acum încearcă să înăbușească orice formă de protest, care, până la urmă, este un drept constituțional al fiecărui român.
Mă bucur foarte tare că există responsabilitate, pentru că îi cunosc pe oieri. Au fost aseară în platou, vor veni și în această seară și sunt sigură că, în niciun caz, nu își doresc să deturneze acest protest și să se transforme în altceva.
Cei care încearcă să deturneze acest protest, probabil că sunt din aceeași categorie a celor care au făcut acest lucru și în 10 august.
Apel către ciobanii din Piața Victoriei: „Să nu cedăm”
Vreau să fim fermi pe poziție, să nu cedăm, să mergem mai departe cu adevărul înainte și să îi susținem pe cei ce își cer drepturile. Nimic altceva. Nu se pot face lucrurile decât cu înțelepciune, cu echilibru și fără agresivitate. Orice încercare de deturnare va compromite tot ce înseamnă mișcarea suveranistă și nu ne dorim acest lucru.
Vedeți foarte bine că, de luni de zile, se încearcă dezbinarea mișcării suveraniste și aruncarea cu noroi în această zonă. Pe fondul a ceea ce se întâmplă în întreaga Europă, cu atât mai mult, protestele de la București reprezintă un moment în care românii sunt chemați să fie responsabili și echilibrați.
Anca Alexandrescu acuză tentative de deturnare a protestului
Mai mult de atât, să aibă grijă și să se uite în jurul lor la orice încercare de provocare. Eu sunt convinsă că autoritățile, în al doisprezecelea ceas, se vor comporta la fel cum se comportă și cu ceilalți din partea cealaltă, atunci când protestează.
„De ce le este frică de oameni?”
N-am văzut așa desfășurare de forțe când partea cealaltă a protestat și când au fost un număr destul de mare în Piața Victoriei. De ce au nevoie de atâtea mașini de jandarmi și de atâția jandarmi în curtea Guvernului și în afara lui, pentru a-i proteja? De ce le este frică de oameni? De ce le este frică de adevăr?
Eu îi aștept în această seară, în platou, pe ciobanii care nu mai pot să supraviețuiască și trag un semnal de alarmă pentru a nu știu câta oară împotriva guvernanților care, cu orice chip, se vor menținuți la Palatul Victoria”, a declarat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS.