Advertising
Social· 2 min citire
Barcelona, sufocată de turiști. Taxa turistică pentru vizitatori a fost majorată
Barcelona
Publicat28 iun. 2026, 08:16
Actualizat28 iun. 2026, 08:25
Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 30 de euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:00Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei
- 07:55Europa este mai fierbinte decât Sahara, avertizează climatologii
- 07:38A fost inaugurat primul traseu montan pentru persoane cu deficienţe de vedere din România
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News