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Social· 2 min citire
O mamă și cei doi fii ai ei, din Dolj, dați dispăruți în Spania. Apelul poliției
FOTO: IPJ Dolj
Trei cetățeni din județul Dolj sunt de negăsit pe teritoriul spaniol, după ce tatăl copiilor a alertat autoritățile privind dispariția acestora.
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