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Social· 1 min citire
Planul extrem al lui Putin: Distrugerea Kievului și spectrul armelor nucleare tactice
Vladimir Putin
Liderul rus ia în calcul o escaladare majoră a războiului, însă nu există încă dovezi ale unei acțiuni nucleare iminente
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