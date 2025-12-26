P. Diddy cere eliberarea imediată: avocații contestă condamnarea și susțin că pedeapsa este disproporționată

P. Diddy cere eliberarea imediată
Avocații lui Sean „P. Diddy” Combs au solicitat Curții de Apel federale din Manhattan eliberarea imediată a artistului și anularea condamnării primite pentru proxenetism. Demersul juridic a fost depus marți, 23 decembrie, potrivit agenției Associated Press.
În documentul transmis instanței, apărătorii magnatului hip-hop susțin că judecătorul federal care a pronunțat sentința l-ar fi tratat „excesiv de sever” pe Combs și ar fi intervenit nejustificat în verdictul juriului. Aceștia acuză faptul că judecătorul ar fi depășit concluziile stabilite de jurați în stabilirea pedepsei.
P. Diddy se află în prezent încarcerat într-un penitenciar din statul New Jersey. Deși a fost achitat de mai multe capete de acuzare, inclusiv de trafic sexual, rapperul a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul prostituției. După ce a petrecut deja peste un an în detenție, el ar urma să fie eliberat în mai 2028.
Apărătorii artistului contestă durata pedepsei, argumentând că, în mod obișnuit, infracțiuni similare sunt sancționate cu pedepse mult mai mici. „În astfel de cazuri, inculpații primesc, de regulă, condamnări de sub 15 luni, chiar și atunci când există constrângere, aspect pe care juriul nu l-a reținut în acest dosar”, se arată în cererea adresată Curții de Apel.
Avocații mai susțin că judecătorul Arun Subramanian ar fi ignorat verdictul juriului și ar fi ajuns la concluzii proprii, potrivit cărora Sean Combs și-ar fi constrâns și exploatat partenerele și ar fi condus o structură infracțională. Aceste interpretări ar fi dus, în opinia apărării, la „cea mai dură pedeapsă pronunțată vreodată” într-un caz comparabil.
La pronunțarea sentinței, în octombrie, judecătorul Subramanian a declarat că decizia privind pedeapsa a fost influențată de mărturiile femeilor care l-au acuzat pe Combs de abuzuri. De-a lungul timpului, mai multe femei l-au acuzat pe fostul producător de violență sexuală, inclusiv viol și trafic sexual, acuzații care continuă să umbrească cariera artistului.