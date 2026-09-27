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Palatul Brukenthal Avrig, închis după cazurile de toxiinfecție de la o nuntă
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 14:55
Actualizat27 sept. 2026, 17:15
Inspectorii sanitari veterinari au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus suspendarea activității complexului.
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