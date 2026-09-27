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Palatul Brukenthal Avrig, închis după cazurile de toxiinfecție de la o nuntă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deFantaziu Ionut
Publicat27 sept. 2026, 14:55
Actualizat27 sept. 2026, 17:15

Inspectorii sanitari veterinari au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus suspendarea activității complexului.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu a dispus suspendarea activității Palatului Brukenthal din Avrig după incidentul înregistrat la o nuntă organizată sâmbătă. Mai mulți invitați au acuzat simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar autoritățile au activat intervenția medicală.

Inspectorii sanitari veterinari au aplicat și o amendă în valoare de 30.000 de lei. Potrivit informării oficiale citate de presa sibiană, în timpul controlului au fost identificate deficiențe legate de condițiile de igienă, utilizarea ori comercializarea unor produse fără elementele necesare de identificare și întreținerea spațiilor de producție și depozitare.

17 pacienți evaluați, fără internări

Informațiile medicale publicate duminică arată că 17 persoane cu simptome asociate incidentului au fost evaluate, însă niciuna nu a necesitat internarea.

Suspendarea activității rămâne valabilă în condițiile stabilite de autoritățile sanitare veterinare, urmând ca operatorul să remedieze deficiențele constatate înaintea reluării activității.

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