Presa maghiară: 32 de șoferi români au încercat să păcălească radarele e-SIGUR. Greșeala care îi poate băga după gratii

Mai mulți șoferi români au încercat să scape de amenzile pentru viteză excesivă spunând că nu ei se aflau la volan. Potrivit presei maghiare, unii dintre ei au declarat că mașina era condusă de soțiile lor, în speranța că vor evita sancțiunile. Noul sistem e-SIGUR a arătat însă cine conducea, iar încercarea de a păcăli autoritățile nu a mai funcționat. De la începutul anului, 32 de șoferi au fost prinși după ce ar fi mințit în acest fel.
În multe cazuri, partenerele celor care au depășit viteza legală ajung să suporte consecințele în locul lor. Practic, ele își pot pierde permisul de conducere pentru o faptă pe care nu au comis-o. Situația este cu atât mai gravă cu cât nu mai vorbim doar despre o simplă amendă rutieră. Atunci când cineva declară date false în documente, problema poate deveni una penală.
Cum îi identifică sistemul e-SIGUR pe șoferii care depășesc viteza
Sistemul e-SIGUR folosește camere performante, care pot surprinde imagini clare de la distanțe mari. Potrivit informațiilor prezentate, camerele pot identifica fața șoferului chiar și de la aproximativ 150 de metri. În acest fel, autoritățile pot verifica dacă persoana declarată în acte este aceeași cu cea aflată, de fapt, la volan. Tocmai această verificare i-a dat de gol pe șoferii care au încercat să dea vina pe altcineva.
Aparatele pot măsura viteza vehiculelor de la o distanță de peste un kilometru. Polițistul montează dispozitivul pe trepied, setează limita de viteză pentru zona respectivă, iar sistemul înregistrează automat abaterile. Datele ajung apoi în baza e-SIGUR, unde pot fi verificate mai departe. Procedura face mult mai dificilă încercarea de a evita răspunderea, explică presa maghiară.
Ce se întâmplă după ce este înregistrată depășirea vitezei
După ce o abatere este înregistrată, proprietarul mașinii primește o înștiințare prin poștă. Acesta trebuie să spună, în scris, cine se afla la volan în momentul în care mașina a fost surprinsă de sistem. Dacă declară o altă persoană, iar imaginile arată contrariul, șoferul poate avea probleme serioase. În astfel de situații, nu mai este vorba doar despre plata unei amenzi.
Cei care oferă date false riscă pedeapsa cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. Fapta este tratată ca infracțiune, fiind considerată fals în documente. Asta înseamnă că o încercare de a evita o amendă poate ajunge să aibă urmări mult mai grave. În loc să piardă doar bani sau permisul, șoferul poate ajunge să răspundă penal.
Câte depășiri de viteză a înregistrat e-SIGUR în 2026
De la începutul anului 2026, sistemul e-SIGUR a înregistrat 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. În cele mai multe cazuri, șoferii au depășit limita cu cel mult 20 km/h. Au existat însă și situații mult mai grave, în care viteza a fost depășită cu mult peste limita admisă. Aceste cazuri atrag sancțiuni mai dure și pot duce la suspendarea permisului.
Potrivit datelor prezentate, 120 de șoferi au depășit limita legală cu peste 50 km/h. Alți cinci șoferi au mers cu cel puțin 70 km/h peste limita admisă. Presa maghiară scrie că mulți conducători auto sunt încă reticenți când vine vorba despre plata amenzilor. Din acest motiv, sunt așteptate măsuri mai stricte în perioada următoare.