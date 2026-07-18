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Pui de căprioară, descoperit la o stână. Era deținut ilegal

căprior

căprior

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:52

Un pui de căprior, deținut fără respectarea prevederilor legale, a fost descoperit vineri, 17 iulie, de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș, în urma unor verificări efectuate la o stână din extravilanul localității Ațel.

După identificare, exemplarului de faună sălbatică i-au fost asigurate măsurile necesare pentru protecție, fiind predat reprezentanților Grădinii Zoologice Sibiu.

În acest caz, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj cinegetic.

Anchetatorii urmăresc să stabilească toate împrejurările în care animalul a ajuns să fie deținut ilegal și să dispună măsurile legale care se impun.

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