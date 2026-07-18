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Pui de căprioară, descoperit la o stână. Era deținut ilegal
căprior
Un pui de căprior, deținut fără respectarea prevederilor legale, a fost descoperit vineri, 17 iulie, de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș, în urma unor verificări efectuate la o stână din extravilanul localității Ațel.
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