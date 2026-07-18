Pui de căprioară, descoperit la o stână. Era deținut ilegal

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 07:52

Un pui de căprior, deținut fără respectarea prevederilor legale, a fost descoperit vineri, 17 iulie, de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș, în urma unor verificări efectuate la o stână din extravilanul localității Ațel.

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