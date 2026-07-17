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Triunghiul supraviețuirii la pensionarii din România: Medicamente, utilități, mâncare!

Scris deIulian Budusan
Publicat17 iul. 2026, 10:30
SursăRealitatea PLUS

Pentru milioane de bunici din România, fiecare zi de pensie aduce o ecuație imposibil de rezolvat: cum să împarți o sumă insuficientă între medicamentele vitale, facturile la utilități și hrana de zi cu zi. Într-o piață sufocată de scumpiri, bătrânețea nu mai este o perioadă de liniște, ci o luptă permanentă cu lipsurile și teama de mâine.

Sărbătoarea sau liniștea anilor de pensie au devenit, pentru o mare parte a vârstnicilor din țară, o simplă iluzie. Realitatea crudă se traduce în calcule matematice dureroase făcute pe colțul mesei din bucătărie, unde veniturile lunare sunt distribuite după o listă strictă de priorități de supraviețuire.

Triunghiul supraviețuirii: Medicamente, utilități, mâncare

Cei mai mulți pensionari se văd obligați să facă alegeri dramatice în fiecare lună. Când prețurile la alimente și servicii cresc constant, prioritățile se restrâng drastic:

  • Sănătatea pe primul loc (dar cu jumătate de rețetă): Mulți vârstnici aleg să cumpere doar o parte din medicamentele prescrise de medic pentru a le mai rămâne bani de pâine.

  • Facturile care nu așteaptă: Frica de a rămâne fără curent sau căldură face ca plata utilităților să fie o prioritate absolută, chiar dacă asta înseamnă reducerea la minimum a porțiilor de mâncare.

  • Hrana ca lux: Carnea, lactatele sau fructele proaspete devin rarități în coșul de cumpărături, fiind înlocuite cu cele mai ieftine alternative posibile.

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