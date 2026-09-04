Românii au redus puternic cumpărăturile. Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în 2026, conform celor mai recente date statistice

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5,7% a comerțului cu amănuntul în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Vânzările de produse nealimentare au avut cea mai mare diminuare, în timp ce luna iulie a adus o creștere față de iunie.

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