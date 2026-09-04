Șase benzinării, amendate de ANPC pentru că au majorat prețurile carburanților de mai multe ori într-o zi

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat șase benzinării care au modificat prețurile carburanților de mai multe ori în aceeași zi. Sancțiunile au fost aplicate în urma unei ample acțiuni de control desfășurate la nivel național.
Potrivit legislației în vigoare, prețurile carburanților pot fi majorate o singură dată pe zi, înainte de ora 12.00. Nerespectarea acestei prevederi a fost una dintre neregulile constatate de comisarii ANPC în timpul controalelor efectuate în stațiile de distribuție a carburanților.
În cele șase cazuri identificate, operatorii economici au primit amenzi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 162/2026 privind modificarea prețurilor la carburanți.
Peste 1,5 milioane de lei în amenzi, în urma controalelor
În perioada 17 august – 2 septembrie, comisarii ANPC au verificat stații de distribuție a carburanților din întreaga țară.
În total, au fost întocmite 226 de acte de control, dintre care 33 de procese-verbale de constatare și 193 de procese-verbale de constatare a contravenției.
În urma verificărilor, ANPC a aplicat 369 de sancțiuni, dintre care:
Pe lângă majorarea nelegală a prețurilor, inspectorii au identificat și alte nereguli. Printre acestea se numără preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii de pe ambalaje, comercializarea unor produse neconforme sau expirate, practici comerciale incorecte și informarea înșelătoare a consumatorilor.
De asemenea, au fost constatate deficiențe privind condițiile de depozitare și respectarea procedurilor de prestare a serviciilor.
Sunt verificate și adaosurile comerciale
În paralel cu verificările ANPC, Consiliul Concurenței monitorizează evoluția adaosurilor comerciale în perioada în care se aplică mecanismul accizei dinamice.
Cele două autorități urmăresc respectarea regulilor privind formarea și modificarea prețurilor, în contextul schimbărilor fiscale care afectează piața carburanților.
ANPC anunță că verificările vor continua și în perioada următoare, pentru a se asigura că operatorii economici respectă legislația și că drepturile consumatorilor sunt protejate.