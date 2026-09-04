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Universitatea din București scoate la concurs aproape 6.000 de locuri la admiterea din toamnă
Universitatea din București
Publicat4 sept. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Sesiunea de toamnă vine după o admitere de vară cu un număr record de candidaturi
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