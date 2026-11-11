Seara lampioanelor în Sibiu! Sute de copii pornesc în procesiuni de Sfântul Martin
Seara lampioanelor în Sibiu! FOTO: CNOG
Sute de copii din Sibiu și județ participă la procesiunile cu lampioane de Sfântul Martin. Vezi tradiția și programul evenimentelor din Mediaș.
Sute de copii din Sibiu și din alte localități ale județului participă miercuri, 11 noiembrie, la tradiționalele procesiuni organizate cu ocazia sărbătorii Sfântului Martin. Cu lampioane colorate, multe dintre ele confecționate chiar de mâinile lor, cei mici vor transforma străzile, parcurile și curțile bisericilor evanghelice în adevărate parade ale luminii.
Evenimentul, cunoscut și sub denumirea germană de „Martinstag” sau „Martinsfest”, este o tradiție păstrată în special în comunitățile cu specific german și transmite un mesaj despre generozitate, solidaritate și bucuria de a-i ajuta pe ceilalți.
Copiii din Sibiu pregătesc lampioane pentru sărbătoarea Sfântului Martin
Pregătirile pentru eveniment au început cu mai multe zile înainte, în școlile și grădinițele cu predare în limba germană din județul Sibiu.
Copiii au confecționat felinare din hârtie colorată, au învățat cântece tradiționale și au descoperit povestea Sfântului Martin, personajul care a devenit simbolul bunătății și al generozității.
După lăsarea serii, cei mici vor porni în procesiuni însoțiți de părinți și cadre didactice, purtând lampioanele aprinse și cântând melodii specifice sărbătorii.
În anii precedenți, astfel de evenimente au fost organizate și de Grădinița Zwergenhaus, la Biserica Ursulinelor, unde sărbătoarea a fost completată de o acțiune caritabilă. Familiile au adus hăinuțe care au fost donate unui centru pentru copii.
De asemenea, elevi și preșcolari de la Școala Gimnazială Nr. 4 și Grădinița Nr. 41 „Căsuța Poveștilor” au participat la marșuri ale luminii, încheiate cu momente de socializare, covrigi și ceai cald.
Sărbătoarea lampioanelor ajunge și la Mediaș
Tradiția Sfântului Martin este păstrată și în alte comunități din județul Sibiu.
La Mediaș, manifestările sunt programate în zona Bisericii Evanghelice „Sfânta Margareta”, începând cu ora 16:30.
Copiii, părinții și ceilalți membri ai comunității sunt invitați să participe la un program care cuprinde prezentarea poveștii Sfântului Martin, cântece și rugăciuni.
Ulterior, participanții vor porni într-o procesiune prin oraș, purtând lampioanele aprinse.
Astfel de manifestări reunesc generații diferite și contribuie la păstrarea tradițiilor culturale și spirituale transmise de comunitatea germană.
Cine a fost Sfântul Martin și de ce este sărbătorit pe 11 noiembrie
Sfântul Martin de Tours este sărbătorit în fiecare an pe 11 noiembrie și este una dintre figurile importante ale tradiției creștine occidentale.
Potrivit legendei, Martin era soldat roman atunci când, într-o zi geroasă, a întâlnit un cerșetor care suferea din cauza frigului. Impresionat de situația acestuia, și-a tăiat mantia în două și i-a oferit o jumătate pentru a-l ajuta să se încălzească.
Gestul a devenit simbolul generozității și al grijii față de persoanele aflate în dificultate.
Mai târziu, Martin a devenit episcop de Tours, iar exemplul său a rămas asociat cu milostenia, modestia și ajutorarea aproapelui.
Mesajul transmis copiilor cu ocazia acestei sărbători este simplu: fiecare poate face un bine, indiferent cât de mic pare gestul său.
De ce poartă copiii lampioane de Sfântul Martin
Procesiunile cu lampioane reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite obiceiuri ale sărbătorii.
După apusul soarelui, copiii ies pe străzi cu felinare colorate și cântă melodii tradiționale germane, printre care se numără „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne”.
Lumina lampioanelor simbolizează speranța, bunătatea și generozitatea, iar marșurile sunt o modalitate prin care cei mici învață importanța solidarității și a împărțirii cu ceilalți.
În multe comunități, procesiunile sunt urmate de momente festive în care participanții împart covrigi, beau ceai cald și petrec timp împreună.
Seara lampioanelor din Sibiu nu este doar o manifestare dedicată copiilor, ci și o ocazie de a păstra vie o tradiție europeană care promovează bunătatea, empatia și spiritul comunitar.
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