Apa Mării Negre, neobișnuit de rece în plină vară. Fenomenul care a coborât temperatura până la 17 grade

Turiștii aflați în aceste zile pe litoralul românesc au fost întâmpinați de o situație mai puțin obișnuită pentru mijlocul verii. În locul apei calde specifice lunii iulie, când Marea Neagră înregistrează, de regulă, aproximativ 25 de grade Celsius, în unele sectoare ale litoralului temperatura a coborât în weekend până la doar 17 grade. Deși luni s-a observat o ușoară încălzire, cu valori cuprinse între 19 și 20 de grade Celsius, apa mării rămâne considerabil mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Iată motivul.
Potrivit specialiștilor, scăderea bruscă a temperaturii nu are legătură cu vremea, ci este provocată de un fenomen natural cunoscut sub numele de upwelling.
Acesta apare atunci când vântul împinge spre larg stratul de apă caldă aflat la suprafață, iar în locul lui urcă apa rece din adâncurile mării. Din acest motiv, temperatura apei poate scădea într-un timp foarte scurt, chiar și cu câteva grade.
Fenomenul nu afectează întotdeauna întreg litoralul în mod uniform. În funcție de direcția vântului și de curenții marini, diferențele de temperatură pot fi semnificative chiar și între două stațiuni aflate la mică distanță una de cealaltă.
Ce recomandări au salvamarii pentru turiști
Mulți dintre cei aflați pe plajă au renunțat să mai facă baie în mare după ce au constatat cât de rece este apa. Cei care au intrat totuși au ieșit după doar câteva minute, din cauza diferenței mari de temperatură.
Salvamarii recomandă ca intrarea în apă să se facă treptat, în special după o perioadă petrecută la soare. Trecerea bruscă de la temperaturile ridicate de pe plajă la apa rece poate provoca un șoc termic, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor sau al persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare.
Meteorologii și specialiștii estimează că, în următoarele zile, temperatura apei va începe să crească treptat, pe măsură ce fenomenul de upwelling își va diminua intensitatea. Apa mării ar putea câștiga unul sau două grade, însă revenirea la valorile obișnuite pentru această perioadă depinde de evoluția vântului și a condițiilor meteo.
Cât poate dura fenomenul și când revine apa la temperatura normală
Specialiștii explică faptul că fenomenul de upwelling apare aproape în fiecare sezon estival, însă intensitatea lui diferă de la un an la altul, în funcție de direcția și viteza vântului. De cele mai multe ori, efectele sunt resimțite timp de câteva zile, după care temperatura apei revine treptat la valorile normale pentru această perioadă.
În intervalele în care apa este mult mai rece decât aerul, turiștii sunt sfătuiți să evite intrarea bruscă în mare după expunerea îndelungată la soare și să acorde o atenție deosebită copiilor și persoanelor în vârstă, deoarece diferențele mari de temperatură pot solicita organismul. Pe măsură ce vântul își schimbă direcția și apa caldă revine la suprafață, Marea Neagră își recapătă treptat temperatura obișnuită pentru mijlocul verii.
În unele situații, acest proces poate dura doar două-trei zile, însă, dacă vântul persistă din aceeași direcție, răcirea apei se poate menține o perioadă mai lungă, potrivit sursei.