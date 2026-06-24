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Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB! Familia îl îndeamnă să accepte oferta lui Gigi Becali

Denis Drăguș

Denis Drăguș

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 10:21

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, a confirmat recent interesul pentru transferul lui Denis Drăguș, 26 de ani, în această vară la FCSB. Atacantul român este în continuare sub contract cu Trabzonspor, după perioada petrecută sub formă de împrumut la Gaziantep FK, iar patronul clubului din SuperLiga este dispus să facă un efort financiar important, inclusiv printr-un salariu care ar putea ajunge până la un milion de euro pe an.

Pentru internaționalul român, o astfel de mutare ar putea reprezenta o oportunitate importantă de relansare a carierei, mai ales în contextul în care evoluțiile constante în campionatul intern i-ar putea deschide din nou ușa către un transfer în străinătate.

Despre această posibilă schimbare a vorbit și tatăl jucătorului, Mihai Drăguș, care a declarat că ar privi cu ochi buni o eventuală revenire a fiului său în fotbalul românesc, la FCSB.

„Eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic. (n.r. Ar fi bine să meargă la FCSB?) Eu cred că da.

Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că e o rampă de lansare ca să plece iar afară.

El are nevoie acum să joace meci de meci. Și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici și să joace la FCSB. Și mai ales că-l iubește Gigi Becali.

Și, nu zic acum că e băiatul meu, am vorbit și cu Mutu, și la ce calități are, plecat de pe loc, dribling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum”, a spus tatăl lui Denis Drăguș, potrivit sport.ro.

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