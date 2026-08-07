Advertising
Sport· 1 min citire
CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League
CFR Cluj – Tromso 0-5
Publicat7 aug. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net
CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso IL cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul a treilea preliminar al Conference League la fotbal.
Citește și
- 15:38Vedeta de la Survivor, mărturisire emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „Am plâns”
- 14:45Fotbal: Nuno Campos (Dinamo) - Trebuie să fim la cel mai înalt nivel pentru a câștiga cu FC Voluntari
- 10:54Înot: David Popovici - Campionatele Europene pot fi mai tari decât mondialele după revenirea rușilor
- 08:22Universitatea Craiova, remiză în Finlanda, în turul 3 preliminar al Europa League
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News