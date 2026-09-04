Gael Monfils, eliminat de Learner Tien la US Open. Francezul și-a disputat ultimul meci de Grand Slam

Gael Monfils a disputat ultimul său meci într-un turneu de Grand Slam. Francezul a fost eliminat, joi, în turul al doilea de la US Open, după ce a pierdut în trei seturi în fața americanului Learner Tien, scor 3-6, 4-6, 3-6.
Monfils, care a împlinit 40 de ani în această săptămână, a anunțat că se va retrage din tenis la finalul actualului sezon. Partida de pe Louis Armstrong Stadium a avut însă o atmosferă specială: deși adversarul său a jucat acasă, spectatorii l-au susținut permanent pe francez.
Fanii din tribune au scandat numele lui Monfils și l-au aplaudat îndelung pe unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai ultimelor două decenii. La final, organizatorii US Open au pregătit și un moment de recunoaștere pentru sportivul francez.
„Vă mulțumesc tuturor. A fost un drum foarte lung. Am venit aici prima dată în 2003, pentru turneul de juniori, iar acum suntem în 2026. Am simțit toată aprecierea voastră”, le-a transmis Monfils spectatorilor.
Omagiu pentru francez la New York
După încheierea meciului, Craig Tiley, directorul executiv al USTA, și Eric Butorac, directorul US Open, i-au oferit lui Gael Monfils o fotografie înrămată, în semn de apreciere pentru contribuția sa la turneul de la Flushing Meadows.
„A fost o onoare să joc în fața voastră atâția ani. Am încercat să ofer tenis de nivel înalt, dar și spectacol. Dragostea pe care mi-ați arătat-o este ceva ce nu voi uita”, a declarat Monfils.
Pentru Learner Tien, succesul a avut o încărcătură aparte. Americanul de 20 de ani îl învinsese pe Monfils și la Montreal, în august, iar după acel meci i-a cerut un autograf jucătorului pe care îl admira în copilărie.
„I-am spus la Montreal că sper să mai jucăm o dată. Nu mai erau multe oportunități, așa că mă bucur că s-a întâmplat aici. Îmi pare rău pentru toate scurtele pe care ți le-am jucat”, i-a spus Tien lui Monfils, înainte ca cei doi să se îmbrățișeze la fileu.
Bilanțul lui Monfils la US Open
Gael Monfils a evoluat de 181818 ori pe tabloul principal de la US Open și a încheiat competiția cu un bilanț de 34 de victorii și 18 înfrângeri. Debutul său la Flushing Meadows a venit în 2005, când a pierdut în cinci seturi în fața lui Novak Djokovic, aflat atunci în afara primilor 90 de jucători ai lumii.
Cel mai bun rezultat al francezului la US Open a fost semifinala din 2016, sezon în care a urcat și pe cea mai înaltă poziție din carieră, locul 6 ATP. Monfils are 13 titluri ATP și a mai jucat o semifinală de Grand Slam în 2008, la Roland Garros.
Ce va face Gael Monfils după retragere
După finalul carierei din tenis, Monfils va începe o activitate în domeniul financiar. Francezul a dezvăluit că a semnat deja un contract cu o companie din Elveția, unde va lucra în managementul averilor.
„Voi lucra în finanțe. Am semnat deja pentru o poziție în gestionarea averilor, la o companie elvețiană. Următorul capitol pentru mine va fi într-un birou, în domeniul financiar”, a spus fostul număr 6 mondial.