Dimian: Nu voi propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat vineri că nu va propune Guvernului reducerea sprijinului anual acordat elevilor prin bursele sociale.
Declarația vine după încheierea, joi, a perioadei de consultare publică pentru proiectul privind bursele sociale. Mihai Dimian a precizat că documentul pus în dezbatere nu vizează doar perioada în care sunt acordate bursele, ci și cuantumul minim lunar al acestora.
Ministrul a arătat că poate fi analizată inclusiv varianta unui cuantum lunar mai mare, acordat pe durata activităților didactice, în comparație cu distribuirea sprijinului pe întregul an școlar, însă o asemenea modificare nu ar trebui să conducă automat la diminuarea sprijinului anual primit de fiecare elev.
''Bursa socială este o formă de sprijin acordată 'în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar'. Din acest motiv, finalitatea educațională poate fi mai bine atinsă prin corelarea ei directă cu perioada activităților școlare. Există multe alte state europene care nu acordă burse sociale pe perioada vacanței, deși finanțarea educației este mult mai consistentă decât în România.
În același timp, afirmația că 'sărăcia nu intră în vacanță' este un argument legitim pentru acordarea burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare. Combaterea sărăciei trebuie să fie o preocupare permanentă a statului. Dar mecanismul principal de protecție socială destinat explicit acestui obiectiv este dat de Legea privind venitul minim de incluziune. Acea lege reglementează explicit acest mecanism în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială'', a scris ministrul pe Facebook.
Potrivit lui Dimian, bursa socială reprezintă un mecanism suplimentar de sprijin pentru elevii aflați în situații vulnerabile, având ca obiectiv principal susținerea participării acestora la activitățile didactice.
''În concluzie, mai mulți copii eligibili, fără diminuarea sprijinului anual acordat fiecăruia - acesta este principiul de la care voi porni în propunerea pe care o voi trimite către Comisia de Dialog Social și o voi susține în Guvern'', a mai susținut ministrul Educației și Cercetării.