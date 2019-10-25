Juel Nielsen Thomas a fost prezentat, oficial, la Gaz Metan

25 oct. 2019, 13:48
Actualizat: 25 oct. 2019, 13:48
8106a72118ba7fbf34f6fda10dc57865_w940

Articol scris de Andra Marinescu

Juel Nielsen Thomas este noul jucător al Gazului Metan.

Fundașul central în vârstă de 29 ani, a evoluat ultima dată la SönderjyskE, în prima ligă din Danemarca.

Acesta a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Stadionul Gaz Metan.

Juel Nielsen Thomas a semnat cu gruparea de pe Târnava Mare un contract valabil până în vara anului viitor, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon.

https://www.youtube.com/watch?v=ljsn8d8oJC0

