Liga Campionilor: PSG a făcut spectacol și a învins cu 6-0 Villarreal! Victorii categorice pentru Barcelona și Inter Milano
Villarreal - PSG 0-6 / Foto: Pablo Morano - REUTERS
PSG a învins Villarreal cu 6-0 în Liga Campionilor. Barcelona și Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, au obținut victorii clare, cu 3-0.
Seară spectaculoasă în Liga Campionilor! Paris Saint-Germain a obținut cea mai categorică victorie a etapei, după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul de 6-0, în deplasare. Nici FC Barcelona și Inter Milano nu au avut emoții, cele două formații impunându-se cu același scor, 3-0, în partidele disputate marți seara, în etapa a patra a competiției europene.
PSG, deținătoarea trofeului, a oferit o adevărată demonstrație de forță în fața formației spaniole. Parizienii au marcat de patru ori în primele 17 minute ale întâlnirii și au continuat să controleze jocul până la final, obținând o victorie categorică.
PSG a învins Villarreal cu 6-0 și a stabilit un record în Liga Campionilor
Paris Saint-Germain a început în forță partida disputată în deplasare, pe terenul celor de la Villarreal. Joao Neves a deschis scorul în minutul 9, iar Desire Doue a majorat avantajul francezilor trei minute mai târziu.
Doar un minut a trecut până când Senny Mayulu a înscris pentru 3-0, iar Fabian Ruiz a dus scorul la 4-0 în minutul 17.
După pauză, PSG nu a redus ritmul. Fabian Ruiz a reușit dubla în minutul 50, iar David Boly a stabilit scorul final, 6-0, în minutul 78.
Prin această prestație, formația pregătită de Luis Enrique a reușit o performanță remarcabilă, devenind echipa care a ajuns cel mai rapid la patru goluri marcate într-un meci din istoria Ligii Campionilor.
FC Barcelona a câștigat cu 3-0 în fața lui Aston Villa
FC Barcelona a obținut o victorie clară pe teren propriu, în fața formației Aston Villa. Catalanii s-au impus cu 3-0, într-un meci în care Lamine Yamal și Raphinha au fost oamenii decisivi.
Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 7, profitând de o eroare a adversarilor. După pauză, Raphinha a preluat rolul principal și a înscris de două ori, în minutele 52 și 64.
Astfel, echipa antrenată de Hansi Flick a bifat un succes important în faza principală a competiției și și-a consolidat poziția în partea superioară a clasamentului.
Inter Milano, victorie fără emoții pentru echipa lui Cristian Chivu
Inter Milano, formație pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a câștigat categoric și în deplasare, în fața celor de la Feyenoord Rotterdam. Italienii s-au impus cu 3-0, după o partidă în care au controlat jocul și au profitat de ocaziile create.
Yann Bisseck a deschis scorul în minutul 8, iar Pio Esposito a majorat avantajul nerazzurrilor în minutul 34.
Scorul final a fost stabilit de Piotr Zielinski, care a înscris în minutul 54.
Succesul obținut la Rotterdam reprezintă un rezultat important pentru Inter Milano în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.
Manchester United a întors spectaculos rezultatul cu AS Roma. Bayern a câștigat la Madrid
O altă partidă spectaculoasă a serii s-a disputat pe Old Trafford, unde Manchester United a învins-o pe AS Roma cu 3-2, după ce italienii au condus cu 2-0.
Matias Soule a deschis scorul în minutul 11, iar Donyell Malen a transformat un penalty în minutul 18, ducând avantajul romanilor la două goluri.
Manchester United a revenit însă în repriza secundă. Bruno Fernandes a redus diferența în minutul 58, dintr-un penalty executat după repetarea primei tentative, iar Matheus Cunha a întors rezultatul cu două goluri marcate în minutele 83 și 86. Brazilianul a fost eliminat în prelungiri.
Într-un alt meci important, Bayern Munchen a învins-o pe Atletico Madrid cu 2-0, chiar pe stadionul Metropolitano. Golurile formației germane au fost marcate de Lennart Karl, în minutul 54, și Konrad Laimer, în minutul 74.
PSG conduce clasamentul Ligii Campionilor
După patru etape disputate, Paris Saint-Germain ocupă primul loc în clasamentul fazei principale a Ligii Campionilor, cu maximum de puncte: 12.
FC Barcelona se află pe poziția a doua, cu 9 puncte, la egalitate cu Aston Villa, Liverpool, Real Madrid și Sporting Lisabona, formații care au acumulat același număr de puncte, dar au disputat un număr diferit de partide.
Inter Milano ocupă locul 14, cu 6 puncte după patru meciuri.
Primele opt echipe din clasamentul final se vor califica direct în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor disputa un play-off pentru accederea în această fază a competiției.
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