Universitatea Craiova, victorie importantă în Conference League! Oltenii au învins KF Egnatia cu 2-0
Universitatea Craiova, victorie în Conference League
Universitatea Craiova a învins KF Egnatia cu 2-0 în Conference League. Cicâldău și Bancu au marcat, iar oltenii au urcat pe locul 8, cu 7 puncte.
Universitatea Craiova continuă parcursul european foarte bun. Formația din Bănie a învins echipa albaneză KF Egnatia, cu scorul de 2-0, într-un meci disputat joi seară, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Conference League. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au marcat golurile victoriei, iar oltenii au ajuns la șapte puncte în clasament.
Universitatea Craiova – KF Egnatia 2-0. Cicâldău a deschis scorul după intervenția VAR
Echipa pregătită de Filipe Coelho a început prudent partida, însă a preluat treptat controlul jocului și a pus presiune pe defensiva formației din Albania.
Prima ocazie importantă a gazdelor a venit în minutul 11. Assad Al-Hamlawi a pornit un contraatac și i-a pasat lui Nicușor Bancu, însă șutul căpitanului oltenilor a trecut puțin pe lângă poartă.
Deschiderea scorului s-a produs în minutul 24. După o centrare trimisă de Bancu din partea stângă și o lovitură de cap a lui Al-Hamlawi, portarul Egnatiei a respins mingea în față, iar Alexandru Cicâldău a profitat și a trimis balonul în plasă.
Reușita a fost inițial anulată pentru ofsaid, însă arbitrajul video (VAR) a intervenit, iar golul a fost validat.
Nicușor Bancu a stabilit scorul final încă din prima repriză
Universitatea Craiova nu s-a mulțumit cu avantajul minim și a continuat să atace.
În minutul 32, Nicușor Bancu a reușit o execuție spectaculoasă de la distanță și a trimis mingea în poarta albanezilor, majorând diferența la 2-0.
Craiovenii au mai avut o oportunitate importantă înainte de pauză. În prelungirile primei reprize, Al-Hamlawi a scăpat singur cu portarul Dajsinani, dar nu a reușit să transforme ocazia într-un nou gol.
La cabine, formația din Bănie a intrat cu un avantaj de două goluri, după o primă repriză în care a fost echipa mai periculoasă.
Oltenii au controlat jocul după pauză. Egnatia a rămas în zece oameni
În repriza secundă, Universitatea Craiova a continuat să gestioneze partida și a mai avut câteva ocazii de a-și majora avantajul.
Alexandru Cicâldău a trimis peste transversală în minutul 50, în timp ce Simon Elisor nu a reușit să găsească spațiul porții dintr-o poziție favorabilă, în minutul 82.
Un moment important s-a produs în minutul 83, când fundașul Eneo Bitri a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Astfel, KF Egnatia a fost nevoită să încheie partida în inferioritate numerică.
Ultima ocazie importantă le-a aparținut tot gazdelor. Samuel Teles a șutat periculos în primul minut al prelungirilor, însă portarul Dajsinani a intervenit și a evitat al treilea gol.
Scorul nu s-a mai modificat, iar Universitatea Craiova a obținut o victorie meritată, 2-0.
Universitatea Craiova a urcat pe locul 8 în Conference League
Succesul împotriva formației KF Egnatia le-a adus oltenilor trei puncte importante. După primele trei etape ale fazei principale, Universitatea Craiova a acumulat șapte puncte și ocupă locul 8 în clasamentul UEFA Conference League.
Potrivit regulamentului competiției, primele opt echipe din clasament se califică direct în optimile de finală. Formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor disputa un play-off pentru accesul în aceeași fază a competiției.
Craiovenii au început campania europeană cu o remiză, 1-1, pe teren propriu, împotriva formației Getafe, după care au câștigat în deplasare cu Inter Club d'Escaldes, scor 3-1.
Victoria cu Egnatia consolidează poziția echipei în lupta pentru calificarea directă în optimile Conference League.
Programul Universității Craiova în Conference League
Pentru formația din Bănie urmează trei partide importante în faza principală a competiției. Două dintre acestea se vor disputa în deplasare, iar ultima va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Programul următoarelor meciuri:
26 noiembrie: Brighton – Universitatea Craiova;
10 decembrie: Kairat Almaty – Universitatea Craiova;
17 decembrie: Universitatea Craiova – FC Copenhaga.
Oltenii speră să continue seria rezultatelor pozitive și să încheie faza principală între primele opt echipe, pentru a obține calificarea directă în optimile UEFA Conference League.
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