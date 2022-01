Accident rutier produs între un autoturism și un TIR (încărcat cu cartofi) pe DN 1, Sibiu – Cristian, anunță ISU Sibiu. Traficul rutier este in acest moment blocat.

Forțe mobilizate:

1 autospecială de stingere

1 echipaj descarcerare

3 echipaje SMURD dintre care unul cu medic.

Din informațiile primite de la fața locului sunt implicate 3 persoane (2 bărbați și 1 femeie) dintre care:

– 1 bărbat (șoferul TIR – ului, conștient primește îngrijiri medicale,

-1 femeie conștientă primește îngrijiri medicale

– și un bărbat (șoferul autoturismului) se află în stop cardio respirator și se efectuează în momentul de față manevrele de resuscitare.

Intervenția se află în dinamică.

Autoturismul se deplasa pe sensul Sibiu spre Cristian și era condus de un sibian, in vârsta de 35 de ani. In mașina cu acesta se afla soția sa, in vârsta de 30 de ani.

Ansamblul TIR era condus de un timișorean in vârsta de 43 de ani, iar coliziunea între cele doua autovehicule s-a produs in momentul in care acesta ar fi ieșit din curtea unei societăți comerciale in drumul național.

Conducătorul ansamblului TIR a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul testării fiind de 0,12 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Traficul rutier este in continuare blocat, iar politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și condițiile in care s-a produs accidentul rutier.