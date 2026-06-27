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Polițiștii care l-au găsit pe Alexandru, un băiețel de 5 ani din Sibiu, au fost recompensați

Polițiști recompensați / foto: Poliția Română

Polițiști recompensați / foto: Poliția Română

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 16:07

31 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost recompensați cu plachete de onoare, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru profesionalismul, devotamentul și implicarea de care au dat dovadă în timpul misiunii de căutare a minorului Alexandru.

Sub coordonarea IPJ Sibiu, polițiștii au desfășurat, timp de trei zile, activități neîntrerupte pentru găsirea copilului. O parte dintre aceștia au răspuns apelului chiar dacă se aflau în timpul liber sau în concediu, mobilizându-se pentru un singur scop – salvarea minorului.

Plachetele de onoare reprezintă o recunoaștere a profesionalismului, spiritului de echipă și determinării celor 31 de polițiști sibieni, dar și a eforturilor tuturor colegilor implicați în această intervenție complexă. Cea mai importantă recompensă a rămas însă faptul că Alexandru a fost găsit în viață.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu i-au felicitat pe toți polițiștii care au participat la misiune și le-au mulțumit pentru modul în care au reprezentat cu onoare uniforma Poliției Române și valorile simbolizate de Drapelul Național.

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