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Actualitate· 1 min citire
Polițiștii care l-au găsit pe Alexandru, un băiețel de 5 ani din Sibiu, au fost recompensați
Polițiști recompensați / foto: Poliția Română
31 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost recompensați cu plachete de onoare, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne.
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