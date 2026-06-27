Polițiștii care l-au găsit pe Alexandru, un băiețel de 5 ani din Sibiu, au fost recompensați

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 16:07

31 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost recompensați cu plachete de onoare, în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

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