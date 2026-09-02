38 de muncitori străini, cazați într-o clădire neterminată din Sibiu. Ce au găsit polițiștii în imobil

Un control al autorităților a scos la iveală condițiile în care erau cazați 38 de muncitori din Nepal și Sri Lanka într-o clădire aflată încă în construcție, în Șelimbăr, județul Sibiu. Imobilul avea zece camere, iar ferestrele erau înlocuite cu folii, în timp ce pe scări se afla moloz. Verificările au fost declanșate după sesizarea unui localnic.
Polițiștii sibieni au intervenit miercuri dimineață la un imobil din Șelimbăr, după ce au primit informații potrivit cărora mai mulți muncitori străini ar fi locuit într-o clădire nefinalizată și în condiții improprii.
Sesizarea făcea referire la 38 de persoane originare din Nepal și Sri Lanka, despre care s-a reclamat că ar fi fost cazate într-un spațiu aflat încă în lucru.
Muncitorii erau cazați într-o construcție nefinalizată
La sosirea echipajelor, în clădire se afla un singur muncitor. Ceilalți bărbați erau plecați la serviciu, însă au fost identificați și aduși ulterior la imobil pentru ca autoritățile să poată face verificările necesare.
Potrivit constatărilor de la fața locului, lucrările la construcție nu erau finalizate. În interior se aflau grămezi de moloz, iar în anumite zone erau amplasate indicatoare care avertizau că este vorba despre un șantier.
Cu toate acestea, imobilul era folosit ca spațiu de cazare pentru cei 38 de muncitori.
Zece camere pentru 38 de persoane
Muncitorii erau repartizați în cele zece camere ale clădirii, câte trei sau patru persoane într-o încăpere.
În imobil existau și două bucătării, despre care autoritățile au constatat că dispuneau de dotările minime necesare pentru prepararea hranei, arată Ora de Sibiu.
Una dintre problemele observate a fost însă legată de starea clădirii. În locul ferestrelor erau folosite folii, iar imobilul se afla încă într-un stadiu de construcție.
Unul dintre muncitori spune că nu este nemulțumit
Deși condițiile descrise în urma verificărilor au ridicat semne de întrebare, unul dintre muncitorii găsiți de polițiști nu a reclamat probleme legate de modul în care este cazat.
Bărbatul le-a spus jurnaliștilor de la Ora de Sibiu că se află în acel loc de câteva luni și că, din punctul său de vedere, situația este acceptabilă.
„Am venit aici de câteva luni. E bine unde stăm”, a declarat muncitorul, potrivit sursei citate.
Documentele celor 38 de muncitori sunt legale
La verificări au participat atât polițiști, cât și reprezentanți ai Serviciului pentru Imigrări. În urma controalelor, autoritățile au stabilit că cei 38 de muncitori străini au documentele necesare pentru a munci legal în România.
Prin urmare, în ceea ce privește statutul juridic al acestora, nu au fost identificate nereguli.
„Nu au fost constatate situații de ilegalitate în ceea ce privește statutul juridic al străinilor. În prezent se desfășoară activități operative”, a transmis comisarul-șef de poliție Liliana-Adina Douchez.
Autoritățile verifică responsabilitatea angajatorului
Ancheta nu se încheie însă odată cu verificarea actelor muncitorilor. Autoritățile urmează să stabilească dacă angajatorul și-a respectat obligațiile asumate prin contractele încheiate cu muncitorii străini.
Totodată, verificările trebuie să clarifice în ce condiții au ajuns cele 38 de persoane să fie cazate într-o clădire care nu era finalizată și dacă spațiul respecta cerințele necesare pentru cazare.
Situația a intrat astfel în atenția autorităților, care continuă verificările la imobilul din Șelimbăr.