A1 Sibiu-Boița se închide de luni, 5 octombrie. Traficul va fi deviat pe DN7 și DN1

A1 se închide între Cisnădie și Boița din 5 octombrie până pe 19 decembrie 2026. CNAIR anunță devierea traficului pe DN7 și DN1.
Circulația pe Autostrada A1 va fi închisă între nodurile rutiere Cisnădie și Boița, în județul Sibiu, începând de luni, 5 octombrie 2026. Restricția va fi menținută până pe 19 decembrie, iar șoferii vor fi direcționați pe DN7 și DN1.
Măsura anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este necesară pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești. În această perioadă, constructorul va executa lucrări la un pasaj din zona nodului rutier Boița.
Cât timp va fi închisă circulația pe A1
Restricția de trafic este programată pentru perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. Potrivit CNAIR, închiderea sectorului dintre Cisnădie și Boița este necesară pentru ca lucrările să poată fi executate în condiții de siguranță pentru participanții la trafic.
Lucrările sunt realizate în cadrul proiectului Autostrăzii Sibiu-Pitești, iar intervenția vizează construirea unui pasaj peste breteaua rutieră care asigură descărcarea traficului de pe A1 în DN7.
Pasajul va face parte din viitorul nod rutier de la Boița, care va asigura conexiunea dintre A1 și viitoarea autostradă A13.
Pe unde va fi deviat traficul de pe A1
În perioada în care Autostrada A1 este închisă între Cisnădie și Boița, șoferii vor trebui să folosească rutele alternative stabilite de CNAIR.
Traficul va fi redirecționat astfel:
Astfel, conducătorii auto care folosesc în mod obișnuit A1 pe acest sector trebuie să țină cont de modificarea traseului și de posibilul timp suplimentar de deplasare.
De ce se închide A1 între Cisnădie și Boița
Închiderea autostrăzii este legată de lucrările pentru construirea unui pasaj în zona nodului rutier Boița. Asocierea de constructori Mapa-Cengiz urmează să înceapă lucrările la pasajul care traversează breteaua de descărcare a A1 în DN7.
Construcția se va realiza în consolă, cu ajutorul unui cofraj metalic mobil. Din cauza modului de execuție, circulația pe sectorul afectat trebuie întreruptă pentru protejarea participanților la trafic.
Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de noua rută
Cei care tranzitează zona Sibiu–Boița în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026 trebuie să ia în calcul faptul că nu vor putea utiliza sectorul A1 dintre nodurile Cisnădie și Boița.
Ruta alternativă va presupune circulația pe DN7, între Boița și Veștem, și pe DN1, între Veștem și Cisnădie.
Restricția este temporară și are ca scop permiterea lucrărilor necesare dezvoltării nodului rutier Boița și continuării proiectului Autostrăzii Sibiu-Pitești.
A1 Sibiu-Boița, închisă până în decembrie
Prin urmare, șoferii trebuie să rețină trei informații importante: A1 se închide între Cisnădie și Boița începând cu 5 octombrie, restricția este programată până pe 19 decembrie, iar traficul va fi deviat pe DN7 și DN1.