Accident grav în Sibiu, în Vinerea Mare: șase persoane implicate. A fost necesară intervenția elicopterului SMURD
Accident grav la Sibiu
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe un drum județean din Sibiu, unde două autovehicule s-au ciocnit violent. În urma impactului, șase persoane au fost implicate, iar mai multe dintre ele au rămas încarcerate.
Intervenție de amploare la ieșirea din Mediaș
Potrivit autorităților, accidentul a avut loc pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș spre localitatea Moșna. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au mobilizat resurse importante pentru gestionarea situației.
Printre forțele trimise se numără echipaje SMURD, autospeciale de stingere, o unitate de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple și mai multe ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Persoane încarcerate și răniți
Primele informații indică faptul că cel puțin două persoane au fost prinse între fiarele contorsionate ale mașinilor și au necesitat intervenția echipajelor de descarcerare. Reprezentanții ambulanței au precizat că numărul persoanelor încarcerate ar putea fi mai mare.
Victimele primesc îngrijiri medicale la fața locului, urmând să fie transportate la spital în funcție de gravitatea rănilor.
Elicopter SMURD, solicitat în sprijin
Având în vedere gravitatea accidentului, a fost alertat și un elicopter SMURD de la Târgu Mureș, pentru a interveni rapid în cazul victimelor aflate în stare critică.
Circulația rutieră în zona accidentului este blocată total, iar polițiștii au instituit restricții pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News