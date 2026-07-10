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Accident grav pe Autostrada A1, Sebeș-Sibiu. O mașină a intrat într-un parapet

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat10 iul. 2026, 23:51
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc vineri seară, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Sebeș–Sibiu, unde o mașină s-a izbit violent de un parapet.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a transmis că incidentul s-a petrecut la ora 22:20.

Potrivit reprezentanților instituției, în accident a fost implicat un singur autoturism, iar la fața locului intervin pompierii din Sebeș cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A1, km 297, sens Sebeș-Sibiu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre 1 auto implicat, intrat in parapet, fără persoane încarcerate”, a anunțat ISU Alba.

În momentul publicării acestei știri, misiunea pompierilor militari este în dinamică.

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