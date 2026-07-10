Ministerul Energiei a plătit peste 138 de milioane de euro în acest an către beneficiarii proiectelor PNRR

Publicat 10 iul. 2026, 21:04 Sursă realitatea.net

Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce alte 75 de cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 126,28 milioane de euro, sunt în curs de procesare, a anunțat vineri instituția.

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