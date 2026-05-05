Adrian Agachi, critici dure la adresa lui Vasile Bănescu

Purtătorul de cuvânt al Patriarhia Română, Adrian Agachi, a lansat un mesaj critic la adresa lui Vasile Bănescu, acuzându-l de un discurs „șocant” și tot mai îndepărtat de valorile Bisericii.

Anticlericalismul domnului Vasile Bănescu, concretizat și în ultima sa declarație (foto mai jos), este dezarmant – dezarmant de șocant și, în același timp, o concluzie tristă a unei misiuni începute atât de bine. O misiune întreprinsă promițător și în folosul Bisericii în mulți ani ai mandatului său de comunicator în relația cu presa al Patriarhiei Române.

Cred că, în momentul de față, devine tot mai clar că adevăratele intenții ale domniei sale devin din ce în ce mai străine de credința creștină pe care pretinde că o apără, fapt care mă îndurerează profund. Realist vorbind, în lumina multor postări, se induce ideea că toți clericii Bisericii Ortodoxe Române merită desconsiderați pentru că nu doresc, asemenea domniei sale, încălcarea hotărârilor sinodale referitoare la implicarea în dezbaterile și alegerile politice.

Îmi pare nespus de rău că asist la această schimbare șocantă a discursului unui om apreciat și distins, dar care a ajuns să facă astfel de declarații nepotrivite.

Biserica este dinamică, nu progresistă; este sobornicească, nu suveranistă. Etichetările politice asupra Bisericii trebuie să înceteze. Așadar, cu fermitate și fidelitate, clericii Bisericii Ortodoxe Române își vor continua misiunea de neimplicare politică. Nu vom face politică partinică și nu ne vom lăsa antrenați în acest joc politic. Suntem fideli Evangheliei lui Hristos. În aceste „uniforme” ale noastre vom lupta până la capăt pentru a contribui la răspândirea iubirii lui Hristos în lume. Steagul nostru este Crucea, nu vreun drapel de partid.

Domnule Bănescu, nu compromiteți definitiv ceea ce ați clădit atât de bine la vremea dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă exprima părerea, dar, din postura dumneavoastră de membru CNA, să jigniți toți clericii Bisericii Ortodoxe Române este dezamăgitor și dureros.

Pe mine mă puteți lovi oricând – nu mă supăr. Însă colegii mei merită mai mult respect. Toți acei preoți care se jertfesc neîncetat, care oferă atât de mult pentru a primi în schimb doar ură și jigniri, care își sacrifică timpul, viața de familie și sănătatea – și cărora nu sunt vrednic nici să le dezleg cureaua încălțămintei – merită, dacă nu laude, măcar un strop de respect.

Puteți mai mult. Puteți mai bine de atât.

Sau nu. Alegerea vă aparține.

Adrian Agachi, Purtător de cuvânt al Patriarhiei Române