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Actualitate· 1 min citire
Alertă în Portul Constanța după descoperirea unei posibile drone
5 iun. 2026, 09:25
FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea de Sibiu
Autoritățile au fost mobilizate vineri, 5 iunie 2026, în Portul Constanța, după ce, potrivit unor surse, ar fi fost găsită o dronă în apropierea sediului ARSVOM.
Descoperirea a declanșat o alertă în zonă, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, pentru a verifica situația și pentru a asigura perimetrul, potrivit ziuaconstanta.ro.
Autoritățile urmează să stabilească natura exactă a obiectului și eventualele riscuri asociate. Evenimentul este tratat cu prudență, având în vedere importanța Portului Constanța și caracterul sensibil al infrastructurii din zonă.
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