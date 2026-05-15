Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 după un show spectaculos la Viena
Alexandra Căptinescu
România se numără printre cele zece țări care s-au calificat în finala Eurovision 2026, după a doua semifinală desfășurată joi seară la Viena.
Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul și juriile cu piesa „Choke Me”, obținând astfel un loc în ultimul act al competiției.
După voturile telespectatorilor și ale juriilor naționale, alte cinci țări au fost eliminate din concurs, potrivit agențiilor internaționale de presă. Cele zece țări care au obținut calificarea în finala Eurovision 2026 sunt:
Bulgaria: Dara – „Bangaranga”
Ucraina: Leléka – „Ridnym”
Norvegia: Jonas Lov – „Ya Ya Ya”
Australia: Delta Goodrem – „Eclipse”
România: Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
Malta: Aidan – „Bella”
Cipru: Antigoni – „Jalla”
Albania: Alis – „Nân”
Danemarca: Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”
Cehia: Daniel Zizka – „Crossroads”.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:30 - Agent de pază din Arad, trimis în judecată pentru violență extremă asupra partenerei
- 12:18 - Doi bărbați, reținuți în Prahova după spargeri în serie. Prejudiciu de 40.000 de euro
- 11:38 - Edi Iordănescu contraatacă în disputa cu Răzvan Burleanu: „Și Federația putea să mă păstreze”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News