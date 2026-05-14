Reformatorii lui Bolojan, prinși cu șpăgi de zeci de mii de dolari. Dezvăluiri incendiare despre sinecuriștii pentru care premierul închide ochii

Plasarea sub control judiciar a șefului Autorității Vamale Române într-un scandal de corupție scoate la iveală o rețea complexă de relații în instituțiile publice în care Ilie Bolojan și-a asumat „să aprindă lumina” și să le reformeze.

În ciuda promisiunilor premierului, vechile obiceiuri sunt încă prezente, iar oamenii numiți pe funcții de șefi pe linie de partid sunt menținuți fără să își dovedească în vreun fel performanțele. O investigație marca Realitatea PLUS scoate la iveală legăturile controversate din instituțile cheie ale statului român cu numitor comun: ILIE BOLOJAN.

Deși Ilie Bolojan a promis că politica sa de guvernare va fi bazată pe meritocrație, onestitate și transparență, în instituțiile aflate sub păstorirea sa sunt oameni care dovedesc contrariul. După cazul șefului Vămilor, Mihai Savin, reținut și pus apoi sub control judiciar de procurori, un alt caz care ridică semne de întrebare este cel al șefului ANAF, care conform surselor Realitatea PLUS, ar avea chiar o legătură cu ancheta lui Savin.

Tot pe fond de revoluție în instituții publice, pe modelul Savin la Autoritatea Vamală, a fost numit și Adrian Nica la șefia ANAF în iulie 2025.

Doar că, deși Laura Codruța Kovesi a acuzat o carență a autorităților abilitate, cum este și Autoritatea, că nu s-au ocupat de o problemă gravă, și anume frauda fiscală cu TVA în Portul Constanța, nici Nica nu pare să fi făcut din asta o prioritate.

”Parchetul European poate ajuta România, poate reduce frauda cu TVA, poate reduce frauda vamală, poate ajuta statul român să aibă mai mulți bani în buget. Asta este datoria noastră și asta este ceea ce facem. Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în Portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a transmis Kovesi.

Cum se preocupă șeful ANAF de frauda cu gem făcut în casă

Nu doar Kovesi a taxat dur lipsa de reacție, ci inclusiv Nicușor Dan l-a „desființat” pe Nica pentru că a declarat război bunicilor care făceau gem în casă.

”Am văzut că țările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistență de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferențe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special. Asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană. Este de notorietate discuția apărută în spațiul public cu privire la producția pe care România o înregistrează, fiind specificul acestei țări, atunci când vorbim de autoconsum. Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”, spunea Nica la un post de televiziune.

În replică, președintele României a spus că ”a fost o declaraţie total… Bineînţeles că o parte din TVA-ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să le interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă. Problema mare este la mare evaziune şi acolo trebuie să ne ducem”.

Realitatea PLUS l-a întrebat pe șeful ANAF câte sesizări a făcut către Parchetul European pentru eludarea TVA în Portul Constanța, însă tăcere totală! La fel de misterios este Nica și atunci când a fost întrebat dacă a colaborat vreodată cu șeful Vămilor, Mihai Savin. Mai ales că mulți ani, vămile au fost în subordinea ANAF, iar cutuma era de colaborare între aceste instituții. Este greu de crezut că Adrian Nica să nu știe ce se întâmplă în vămi sau în Portul Constanța și să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor.

Doi subalterni ai șefului vămilor, reținuți pentru luare de mită

La fel, de neînțeles este de ce șeful ANAF tace când este întrebat despre o posibilă legătură dintre el și o altă anchetă de corupție care bubuie în zona Portului Constanța, o mare vulnerabilitate a statului român, dosar în care au fost puși sub acuzare doi dintre procurorii care știu tot ce mișcă în Constanța, Teodor Niță și Gigi Ștefan.

”A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie, nici măcar martor nu sunt. Este o chestiune, s-a verificat sau nonexistența unor acte, documente, care nu au avut legătură cu activitatea mea”, spunea Gigi Ștefan.

Cu toate acestea procurorii nu au fost de aceeași părere, iar ulterior Gigi Ștefan declara în fața presei că ”nu am nicio activitate de corupție care să fie imputabilă. Sunt suspect pentru instigare la abuz în serviciu. Nu știu de ce, nu știu pentru ce”.

Adrian Nica nu are conturi bancare sau depozite, chiar dacă într-un an câștigă peste 250 de mii de lei. Declarația de avere a șefului ANAF scoate la iveală faptul că el a dat un împrumut de 91.000 de euro „la sacoșă”. Mai mult, Nica deține o mașină de lux cumpărată în 2020, două terenuri intravilane în Domnești și două apartamente în București.

Controverse uriașe îl vizează și pe noul șef ANPC. Bekesi Csaba, care se bucură și de funcția de secretar de stat din partea PSD. Anca Alexandrescu a criticat dur faptul că acesta a refuzat să-și dea demisia din funcție, așa cum i-a solicitat Sorin Grindeanu.

”Să ne explice de ce nu îl dă afară pe șeful ANPC, care este pus acolo de organizația PSD Bihor. Și îl întreb și pe domnul de la ANPC de ce nu și-a dat demisia când i-a cerut-o domnul Sorin Grindeanu”, a spus Anca Alexandrescu.

”Când vorbim de Bihor, vorbim de domeniul de vânătoare a domnului Bolojan”

Cu o reacție a venit și fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, care a declarat că sinecurile lui Bolojan nu se văd, iar acesta urmărește doar să își pună apropiații.

”Când vorbim de Bihor, vorbim de domeniul de vânătoare a domnului Bolojan. Şi atunci e o practică pe care toate partidele încearcă şi au făcut-o de la începutul anilor ’90, ca în fiecare partid să-şi mai planteze câte un puiet să-l crească acolo ca să aibă vreodată vreo legătură. E şi cazul actualului preşedinte ANPC, care bineînţeles n-a răspuns dispoziţiei preşedintelui PSD, domnul Grindeanu, să-şi dea demisia, dânsul are rang de ministru-secretar de stat. Trebuia să-şi dea demisia sau să respecte partidul din care provine”, a afirmat Cristian Popescu Piedone.

Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere din partea persoanelor menționate, însă, până la momentul publicării acestui material, acestea nu au oferit un răspuns.