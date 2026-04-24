Anca Alexandrescu avertizează: „România este vândută bucată cu bucată sub masca unui abuz de putere”

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, lansează acuzații extrem de grave la adresa actualei conduceri politice, susținând că ne aflăm în fața unei „lovituri de stat” mascate și a unui plan sistematic de „prăduire” a activelor naționale. În centrul criticilor se află premierul Ilie Bolojan fiind acuzat că execută interese externe în detrimentul cetățenilor români, în timp ce companii strategice ale statului sunt pregătite pentru vânzări pe „ușa din dos”.

Lovitura de stat și jocul puterii pe spatele cetățenilor

Contextul politic actual este descris de Anca Alexandrescu drept o scenă a conflictelor interne între lideri care, deși s-au aliat inițial pentru a anula alegeri și a prelua controlul, acum se luptă pentru împărțirea prăzii. În opinia jurnalistei, ceea ce trăim din 2024 încoace reprezintă o lovitură de stat, un mecanism prin care democrația a fost suspendată în favoarea unor interese obscure.

Această luptă pentru putere are un scop economic clar: înstrăinarea celor mai profitabile companii românești. Schema denunțată implică vânzarea unor pachete de acțiuni fără licitații transparente, la prețuri reduse, către entități alese „pe sprânceană”. Revolta jurnalistei este îndreptată și către pasivitatea populației, într-un moment în care ultimele resurse ale țării sunt scoase la mezat, după un proces de devalizare care durează de 36 de ani.

Misiunea lui Ciprian Ciucu și „sorosismul” în PNL

O atenție deosebită este acordată primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, despre care Anca Alexandrescu afirmă că are o misiune precisă: distrugerea Partidului Național Liberal din interior. Etichetat drept „creația Monicăi Macovei și a sorosismului pur”, Ciucu este văzut ca un personaj care își pregătește propria platformă politică , vizând chiar candidatura la prezidențiale.

Atacul asupra structurilor politice tradiționale nu se oprește la PNL. Există suspiciunea că, în paralel, sunt executate strategii similare pentru destabilizarea PSD, astfel încât întreg sistemul politic să fie vulnerabilizat în fața influențelor externe. Această dinamică lasă cetățeanul român fără reprezentare, politicienii fiind mai preocupați de jocurile de culise și de ordinele venite din afara granițelor decât de nevoile reale ale oamenilor.

Ilie Bolojan și „ura” față de propriul popor

Premierul Ilie Bolojan este portretizat drept un lider avid de putere, a cărui imagine publică ar fi fost construită artificial prin campanii de PR finanțate din banii publici ai Oradei. Anca Alexandrescu subliniază o discrepanță majoră între imaginea de administrator eficient și realitatea din teren, acuzându-l pe acesta de dispreț față de categoriile vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități.

Situația angajării persoanelor cu dizabilități în instituțiile de stat este oferită ca exemplu de eșec administrativ și lipsă de empatie. În loc să integreze acești oameni pe piața muncii, statul preferă să plătească amenzi, menținând un sistem de excluziune. Mai mult, Bolojan este acuzat că acționează ca un executant al companiilor străine, amintind de rapiditatea cu care au fost prelungite licențele OMV după vizite în Austria, fără o analiză riguroasă a interesului național.

Abuzul de putere și miza patrimoniului RA-APPS

Vizitele recente ale premierului la Ministerul Energiei sunt interpretate ca un semnal alarmant privind iminența listării sau vânzării companiilor de stat. În viziunea realiztoarei emisiuniii Culisele Statului Paralel, aceste demersuri constituie un abuz de putere, având în vedere situația incertă a demisiilor miniștrilor PSD. Bolojan este acuzat că se comportă ca un „vătaș” pe propria parcelă, ignorând procedurile legale și constituționale.

O miză uriașă în acest joc economic o reprezintă RA-APPS, entitate care administrează proprietăți extrem de valoroase ale statului român. Trecerea acestora sub coordonarea unor apropiați ai premierului este văzută ca o reactivare a unor planuri mai vechi, datând din 2007, de a „prădui” patrimoniul imobiliar al statului. În loc ca aceste active să fie administrate pentru a genera venituri la buget, se urmărește înstrăinarea lor, fapt ce ar putea lăsa România fără pârghii economice esențiale.