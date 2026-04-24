Un gigant industrial pregătește o investiție la Sibiu. Fabrică de ultimă generație, care va oferi noi locuri de muncă

Vești foarte bune pentru Sibiu și localitățile din apropiere. Siemens a anunțat lansarea unui proiect de amploare care vizează deschiderea unei noi fabrici digitale, o investiție importantă ce urmează să creeze zeci de locuri de muncă în zonă și să transforme municipiul într-un nou punct strategic pentru tehnologiile industriale moderne.

Potrivit informațiilor transmise de companie, lucrările sunt programate să înceapă în luna august a acestui an, imediat după obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare.

Un spațiu de producție de 14.500 de metri pătrați

Noua unitate Siemens va avea o suprafață de aproximativ 14.500 de metri pătrați și va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în baza unui contract de închiriere pe termen lung.

Proiectul este gândit ca un mediu industrial complet digitalizat, bazat pe transferul inteligent al datelor și pe utilizarea tehnologiilor și soluțiilor proprii Siemens.

Înainte de începerea construcției, întreaga zonă de producție va fi proiectată virtual cu ajutorul tehnologiei Siemens Digital Twin, ceea ce va permite simularea exactă a amplasării echipamentelor, a fluxurilor de lucru și a proceselor de producție.

Această etapă are rolul de a optimiza fiecare detaliu înainte de construcția fizică, pentru a obține cea mai eficientă configurație posibilă.

Ce se va produce în noua fabrică

În cadrul noii unități vor fi fabricate produse din gama de joasă tensiune SENTRON, destinate protecției, comutației, măsurării și monitorizării instalațiilor electrice.

Portofoliul include:

- întreruptoare automate miniaturale

- întreruptoare diferențiale

- întreruptoare diferențiale cu protecție la supracurent

- dispozitive electronice de protecție a circuitelor

Aceste produse sunt destinate atât utilizării industriale, cât și celei rezidențiale.

Elena Udrea reacționează în scandalul vânzării companiilor de stat: „România riscă să-și lichideze industria strategică”

Inteligență artificială, robotică și transport autonom

Compania a transmis că noua fabrică va funcționa pe baza unui model de producție inteligent și extrem de flexibil, în care inteligența artificială va avea un rol central.

Pe lângă zona de producție, proiectul include spații moderne de birouri și zone comune concepute pentru colaborare și dezvoltare profesională.

Finalizarea proiectului este estimată pentru 2028, moment în care noua fabrică ar urma să devină unul dintre cele mai moderne centre industriale din regiune.