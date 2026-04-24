Ilie Bolojan a ieșit de la Ministerul Energiei, dar a fost zgârcit în declarații
24 apr. 2026, 11:50
Nimeni nu știe de ce s-a dus peste Bogdan Ivan
Premierul Ilie Bolojan a ieșit de la ministerul la Ministerul Energiei, minister pe care îl va conduce ca interimar. La plecare a evitat, ca de obicei să dea declarații presei. S-a limitat la spune că „va fi dat un comunicat”.
Nu se cunoaște cu exactitate care este motivul pentru care premierul Ilie Bolojan a venit vineri dimineață la Ministerul Energiei.
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au ajuns la Administrația Prezidențială
Deși preluarea mandatului interimar este așteptată, procedura nu a fost încă finalizată. Președintele Nicușor Dan nu a semnat până în prezent numirile necesare pentru instalarea noilor miniștri interimari, inclusiv cea de la Energie.
Rămâne de văzut dacă vor fi oferite declarații publice fie de către premier, fie de către ministrul în exercițiu, odată cu încheierea vizitei lui Bolojan de la minister.
