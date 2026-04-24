Copil de 12 ani rănit după ce a căzut dintr-o căruță, în județul Sibiu

Un accident grav s-a produs joi seară pe DJ 106S, în localitatea Daia, județul Sibiu. Un băiat de 12 ani, domiciliat în Roșia, a fost rănit după ce a căzut dintr-o căruță aflată în mers și a fost lovit de un autoturism care circula în aceeași direcție.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, copilul s-ar fi dezechilibrat în timp ce căruța se deplasa spre localitatea Roșia. După ce a căzut pe carosabil, băiatul a fost acroșat de o mașină condusă de un tânăr de 28 de ani, din Vurpăr.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a acordat minorului primele îngrijiri medicale. Ulterior, copilul a fost transportat la Spitalul Luther, unde medicii au constatat că acesta prezenta o fractură de gleznă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au existat alte circumstanțe care au contribuit la incident.

Cazul readuce în atenție pericolele asociate deplasării cu atelajele pe drumurile publice. În text sunt amintite și alte accidente grave produse în trecut, inclusiv unul din Maramureș, unde un copil a murit după impactul dintre o mașină și o căruță, precum și un alt caz în care o femeie și copilul ei de trei ani au decedat după ce au căzut dintr-o căruță și au fost loviți de un camion.